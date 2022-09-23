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«Совкомфлот» и «Газпром нефть» осуществили первую в России бункеровку судна СПГ
23.09.2022

«Совкомфлот» и «Газпром нефть» осуществили первую в России бункеровку судна СПГ


    • ПАО «Совкомфлот» и ПАО «Газпром нефть» успешно осуществили первую в истории российской транспортной отрасли бункеровку морского судна газомоторным топливом. Операция по бункеровке танкера зеленой серии «Совкомфлота» «Проспект Королева» судном «Газпром нефти» «Дмитрий Мендеелев» прошла в порту Усть-Луга, сообщили SeaNews в «Совкомфлоте».Танкер принял на борт 1,4 тыс. куб. м СПГ-топлива, продолжительность бункеровки составила 4 часа.

    Ранее, в сентябре 2021 года, «Совкомфлот» и «Газпром нефть» заключили соглашение о сотрудничестве в области развития инновационных технологий и использования на морском транспорте судовых топлив с низким углеродным следом.

    «Совкомфлот» начал работу по внедрению СПГ в качестве основного топлива для крупнотоннажных танкеров в 2015 году. В 2018 году «Совкомфлот» начал эксплуатацию первых в мире танкеров типоразмера Aframax на СПГ-топливе (зеленая серия). Эти суда неоднократно принимали участие в открытии новых точек СПГ-бункеровки в значимых для морской торговли регионах. В настоящий момент по заказу «Совкомфлота» на ССК «Звезда» ведется строительство пяти нефтеналивных и нефтепродуктовых танкеров, рассчитанных на использование СПГ в качестве основного топлива.

    «Дмитрий Менделеев» – первое в России специализированное судно для СПГ-бункеровки. Его грузовместимость – 5,8 тыс. куб. м СПГ. Судно спроектировано с учетом особенностей акватории Финского залива и способно выполнять самостоятельное плавание в однолетних льдах толщиной до 0,8 метра.

     «Мы приветствуем усилия «Газпром нефти» по развитию в России инфраструктуры для бункеровки судов низкоуглеродным топливом. «Совкомфлот» последовательно работает над снижением уровня выбросов при эксплуатации своих судов. Компания одной из первых в мире начала использовать СПГ в качестве топлива для крупнотоннажных танкеров. Мы рады видеть в лице «Газпром нефти» партнера, сотрудничество с которым способствует сокращению углеродного следа от морских грузоперевозок и, как следствие, снижению антропогенного воздействия на экосистемы морских акваторий и прибрежных регионов», — генеральный директор – председатель правления ПАО «Совкомфлот», сказал  Игорь Тонковидов.

    «В долгосрочной стратегии развития бункерного бизнеса «Газпром нефть» делает ставку на судовые топлива с низким углеродным следом. Сжиженный природный газ имеет высокий рыночный потенциал благодаря своим экологическим и эксплуатационным характеристикам. Произведенная нами первая в России заправка «борт в борт» сжиженным природным газом фактически дает старт развитию нового топливного сегмента в отечественном судоходстве», — отметил заместитель председателя правления ПАО «Газпром нефть» Анатолий Чернер.

    Фото предоставлено пресс-службой «Совкомфлота»

     


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