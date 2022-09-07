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Сельхозпродукция Амурской области пойдет сервисами FESCO
07.09.2022

Сельхозпродукция Амурской области пойдет сервисами FESCO


    • Транспортная группа FESCO и компания «ТАРГЕТ АГРО» в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о намерениях, направленное на развитие экспортных и внутренних перевозок сельскохозяйственной продукции из Амурской области.

    Как рассказали SeaNews в FESCO, в соответствии с документом, стороны планируют наладить сотрудничество в сфере транспортировки сельскохозяйственной продукции «ТАРГЕТ АГРО», в том числе молока и соевого масла, из Амурской области в страны Юго-Восточной Азии, Китай, Японию и Индию, а также на внутрироссийских направлениях, задействуя для этого железнодорожные и морские сервисы FESCO.

    Фото: FESCO


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