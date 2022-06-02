Первые «умные» китайские суда на СПГ для обслуживания буровых

28 мая первая в Китае партия «умных» судов для обслуживания буровых платформ, работающих на сжиженном природном газе (СПГ), была доставлена в Наньтун (провинция Цзянсу).

Суда, получившие названия «Offshore Oil 542» и «Offshore Oil 547», были специально разработаны для обслуживания нефтегазовых шельфовых проектов, включая мониторинг, доставку грузов, спасательные работы и пожаротушение.

По словам заместителя генерального директора Wuchang Shipbuilding Industry Group, это первые в мире вспомогательные суда, работающее на СПГ, с четырьмя «умными» системами на борту.

Так, «умная» навигационная система похожа на функцию автоматического вождения автомобилей. В тумане или ночью она может анализировать собранные данные и информацию, чтобы предоставить оптимальные навигационные предложения для людей, управляющих судном, и избежать столкновения.

Кроме того, «умная» система объединяет данные навигации судна, гидрологии и метеорологии для более экономичной эксплуатации судна. Разработчики полагают, что эффективность судна увеличится на 15%, а эксплуатационные расходы снизятся на 10%.

«Offshore Oil 542» и «Offshore Oil 547» первые вспомогательные суда, работающие на СПГ. Всего планируется построить 12 судов нового поколения.

В настоящее время количество судов, обслуживающих морскую нефтеразведку в мире, составляет 4400, а в Китае таких судов более 300.

При этом Китай стал первой страной в мире, которая построила «умные» вспомогательные суда, работающие на СПГ.

Видео: CCTV Video News Agency