Первый контейнерный поезд из Шанхая в Среднюю Азию

28 июля из Шанхая в Алматы отправился первый контейнерный поезд. Состав доставит в Казахстан более 980 тонн товаров, сообщает китайская телекомпания CGTN.

Первый контейнерный поезд Китай – Европа из Шанхая был запущен в сентябре 2021 года. В настоящее время из Шанхая открыты 9 маршрутов Китай – Европа, по которым грузы доставляются в 13 городов в пяти странах, входящих в инициативу «Один пояс и один путь».

В первой половине этого года Шанхай обработал 12 контейнерных поездов Китай – Европа, перевозивших 1166 TEU, общим весом более 7234 тонн и суммарной стоимостью 293 млн юаней (43,5 млн долларов). Небольшое число рейсов связано с карантинными ограничениями, вводившимися в Шанхае из-за вспышки ковида.

По данным информационного агентства Xinhua, к настоящему времени Шанхай обработал 35 грузовых поездов Китай – Европа, которые перевезли 3438 TEU общим весом 23,6 тыс. тонн на сумму 1,024 млрд юаней (151,6 млн долларов).

Видео: CGTN