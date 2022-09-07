Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
FESCO и «АВТОВАЗ» договорились о развитии интермодальных перевозок из стран АТР
07.09.2022

FESCO и «АВТОВАЗ» договорились о развитии интермодальных перевозок из стран АТР

    • FESCO и АО «АВТОВАЗ» в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в сфере интермодальных перевозок из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через порт Владивосток в город Тольятти, где расположен завод производителя легковых автомобилей. Об этом SeaNews рассказали в FESCO.

    Подписи под документом поставили председатель Совета директоров FESCO Андрей Северилов и президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

    В рамках сотрудничества стороны намерены задействовать логистические возможности FESCO – развитую сеть морских и железнодорожных сервисов, контейнерный флот, а также портовую и терминальную инфраструктуру.

    Компании также договорились о развитии импортных перевозок из Китая в Тольятти на сухопутном направлении – с помощью регулярных железнодорожных сервисов FESCO. Помимо этого, FESCO и «АВТОВАЗ» планируют проработать вопросы организации интермодальных логистических решений из Индии и Турции, а также развивать сотрудничество в сфере железнодорожных перевозок из стран Европы. 

    Фото предоставлено  пресс-службой FESCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.09.2022
    Global Ports расширит контейнерный терминал ВСК
    Global Ports и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» договорились о сотрудничестве в […]
    Global PortsВосточныйВСКВЭФ
    0
    07.02.2022
    Новый контейнерный поезд из Иркутска во Владивосток
    FESCO в рамках развития внутрироссийских перевозок запускает регулярный контейнерный поезд FESCO Angara Shuttle eastbound […]
    FESCO ВладивостокИркутскКонтейнерный поезд
    0
    17.03.2022
    РЖД и FESCO будут развивать ускоренные контейнерные жд перевозки
    ОАО «Российские железные дороги» и FESCO заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие ускоренных […]
    FESCO жд перевозкиКонтейнерные перевозкиРЖД
    0
    07.09.2022
    «Дело» будет развивать порты Холмск и Корсаков
    В рамках Восточного экономического форума Управляющая компания «Дело» (головная компания ГК «Дело») и правительством […]
    ВЭФГруппа ДелоКорсаковСахалин
    0
    13.05.2022
    Акционеры ДВМП избрали Совет директоров
    6 мая 2022 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» (головная компания Транспортной […]
    FESCO ДВМПСобрание акционеровСовет директоров
    0
    26.01.2022
    Регулярный контейнерный поезд из Владивостока в Ульяновск
    FESCO запустила регулярный контейнерный поезд FESCO Volga Shuttle по маршруту Владивосток – Ульяновск. Как […]
    FESCO Контейнерный поездПоволжье
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.09.2022 Первый поезд из Владивостока с вьетнамскими грузами с использованием смарт-контрактов
    05.09.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2022
    05.09.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2022
    02.09.2022 Мультимодальный LCL-сервис из Турции через Новороссийск
    02.09.2022 Про раскрутку коридора «Север-Юг»
    02.09.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-июле 2022
    Госрегулирование Показать всё
    02.09.2022 Ограничен личный прием граждан в Балтийской таможне
    02.09.2022 В.Путин пообещал перебросить свободные суда с Черного моря на Балтику
    01.09.2022 Упрощённый порядок подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции продлили
    01.09.2022 Mitsubishi получит долю в «Сахалинской Энергии»
    01.09.2022 Завершён первый этап формирования «дорожных карт» транспортно-логистических коридоров
    29.08.2022 Тарифы на перевалку угля на Юге пересмотрят
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти