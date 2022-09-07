FESCO и «АВТОВАЗ» договорились о развитии интермодальных перевозок из стран АТР

FESCO и АО «АВТОВАЗ» в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в сфере интермодальных перевозок из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через порт Владивосток в город Тольятти, где расположен завод производителя легковых автомобилей. Об этом SeaNews рассказали в FESCO.

Подписи под документом поставили председатель Совета директоров FESCO Андрей Северилов и президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

В рамках сотрудничества стороны намерены задействовать логистические возможности FESCO – развитую сеть морских и железнодорожных сервисов, контейнерный флот, а также портовую и терминальную инфраструктуру.

Компании также договорились о развитии импортных перевозок из Китая в Тольятти на сухопутном направлении – с помощью регулярных железнодорожных сервисов FESCO. Помимо этого, FESCO и «АВТОВАЗ» планируют проработать вопросы организации интермодальных логистических решений из Индии и Турции, а также развивать сотрудничество в сфере железнодорожных перевозок из стран Европы.

Фото предоставлено пресс-службой FESCO