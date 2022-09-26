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Контейнерные поезда из Вероны в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург
26.09.2022

Контейнерные поезда из Вероны в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург


    • FESCO продолжает расширять географию действующего контейнерного сервиса FESCO European Railway Network (FERN) и запускает регулярные маршруты из итальянского города Верона в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, а также в обратном направлении. Об этом SeaNews сообщили в компаниию

    Железнодорожные составы FESCO еженедельно курсируют между Вероной и пограничным переходом Малашевиче-Брест, где контейнеры перегружаются на платформы колеи 1520 и в составе ускоренных поездов отправляются в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

    Основой грузопотока нового публичного сервиса станут продукты питания, товары народного потребления и строительные материалы. Регулярность отправок поездов по территории Европы – один раз в неделю. Время в пути следования – порядка 15 дней до Москвы и Санкт-Петербурга и 18 дней до Екатеринбурга.

    Первый контейнерный поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Верону 6 сентября. Из Вероны в Москву – 26 сентября.

    Фото: FESCO


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