Контейнерные поезда из Вероны в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург

FESCO продолжает расширять географию действующего контейнерного сервиса FESCO European Railway Network (FERN) и запускает регулярные маршруты из итальянского города Верона в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, а также в обратном направлении. Об этом SeaNews сообщили в компаниию

Железнодорожные составы FESCO еженедельно курсируют между Вероной и пограничным переходом Малашевиче-Брест, где контейнеры перегружаются на платформы колеи 1520 и в составе ускоренных поездов отправляются в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Основой грузопотока нового публичного сервиса станут продукты питания, товары народного потребления и строительные материалы. Регулярность отправок поездов по территории Европы – один раз в неделю. Время в пути следования – порядка 15 дней до Москвы и Санкт-Петербурга и 18 дней до Екатеринбурга.

Первый контейнерный поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Верону 6 сентября. Из Вероны в Москву – 26 сентября.

Фото: FESCO