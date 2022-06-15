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Новый контейнерный поезд Петербург – Новосибирск
15.06.2022

РЖД и FESCO запускают перевозочный смарт-контракт

    • ОАО «Российские железные дороги» и Транспортная группа FESCO начали реализацию проекта по использованию сервиса мониторинга смарт-контрактов.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, компании завершили подключение информационных систем FESCO к платформе РЖД. Цифровое взаимодействие будет осуществляться в рамках договорного сопровождения операционного процесса грузовых перевозок на пилотном маршруте «Владивостокский морской торговый порт» – станция Санкт-Петербург-Финляндский.

    Следующим маршрутом станет «Владивостокский морской торговый порт» – станция Силикатная (Московская область).

    Соглашение о сотрудничестве в области реализации сервиса смарт-контрактов в рамках Петербургского международного экономического форума в 2021 году подписали генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и президент FESCO Аркадий Коростелёв.


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