Рефрижераторный сервис из Беларуси в страны Азии

Транспортная группа FESCO и государственное предприятие «Белинтертранс» (БТЛЦ) – официальный экспедитор Белорусской железной дороги – заключили соглашение о развитии рефрижераторных контейнерных перевозок из Республики Беларусь в страны Азии.

Соответствующий документ о намерениях в рамках международной выставки TransRussia 2022 подписали генеральный директор «Дальрефтранса» (входит в группу FESCO) Андрей Гречкин и заместитель генерального директора – начальник центра транспортной логистики БТЛЦ Александр Денисевич.

Стороны планируют организовать транспортно-логистическое обеспечение будущих поставок продукции из Республики Беларусь на экспорт в страны Азии с использованием логистических сервисов, основанных на собственных транспортных активах «Дальрефтранса» и FESCO.

Фото: FESCO