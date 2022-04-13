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Рефрижераторный сервис из Беларуси в страны Азии
13.04.2022

Рефрижераторный сервис из Беларуси в страны Азии


    • Транспортная группа FESCO и государственное предприятие «Белинтертранс» (БТЛЦ) – официальный экспедитор Белорусской железной дороги – заключили соглашение о развитии рефрижераторных контейнерных перевозок из Республики Беларусь в страны Азии.

    Соответствующий документ о намерениях в рамках международной выставки TransRussia 2022 подписали генеральный директор «Дальрефтранса» (входит в группу FESCO) Андрей Гречкин и заместитель генерального директора – начальник центра транспортной логистики БТЛЦ Александр Денисевич.

    Стороны планируют организовать транспортно-логистическое обеспечение будущих поставок продукции из Республики Беларусь на экспорт в страны Азии с использованием логистических сервисов, основанных на собственных транспортных активах «Дальрефтранса» и FESCO.

    Фото: FESCO


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