Сезонный сервис из Китая в Хабаровск по Амуру

Транспортная группа FESCO запустила сезонный сервис FESCO Amur River Bridge (FARB) для доставки грузов из китайского порта Фуюань в Хабаровск по реке Амур.

Период навигации длится по октябрь включительно. Расчётное время в пути составляет 6 часов. Речные суда отправляются в экспортном и импортном направлениях один раз в неделю.

FARB комбинируется с сетью железнодорожных сервисов FESCO из Хабаровска в Москву и Владивосток, а также с другими маршрутами.

Как сообщили SeaNews в FESCO, первое судно вышло из порта Фуюань 17 августа.

Фото: wikimapia