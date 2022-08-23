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Сезонный сервис из Китая в Хабаровск по Амуру
23.08.2022

Сезонный сервис из Китая в Хабаровск по Амуру


    • Транспортная группа FESCO запустила сезонный сервис FESCO Amur River Bridge (FARB) для доставки грузов из китайского порта Фуюань в Хабаровск по реке Амур.

    Период навигации длится по октябрь включительно. Расчётное время в пути составляет 6 часов. Речные суда отправляются в экспортном и импортном направлениях один раз в неделю.

    FARB комбинируется с сетью железнодорожных сервисов FESCO из Хабаровска в Москву и Владивосток, а также с другими маршрутами.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, первое судно вышло из порта Фуюань 17 августа.

    Фото: wikimapia


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