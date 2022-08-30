В Китае заложили первый плавучий атомный энергоблок в арктическом исполнении

На верфи в Китае состоялась торжественная закладка киля корпуса первого атомного плавучего энергоблока (ПЭБ) в арктическом исполнении на базе реакторных установок РИТМ-200. Длина баржи составит 140 м, ширина – 30 м, вес корпуса без оборудования – 9,5 тыс. тонн, с оборудованием – 19 тыс. тонн. Планируется, что корпус будет доставлен в Россию до конца 2023 года для достройки и установки энергетического оборудования.

Это первый из четырех атомных плавучих энергоблоков с установленной электрической мощностью 106 МВт каждый, предназначенных для эксплуатации в акватории мыса Наглейнгын в Чукотском автономном округе. Договор на поставку четырех ПЭБов машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш – заключил в 2021 году. Как пояснили в компании, из-за сжатых сроков реализации проекта и в связи с высокой загрузкой отечественных судостроительных предприятий было принято решение об изготовлении корпусов для первых двух энергоблоков на зарубежной верфи. Схема строительства и верфь-строитель корпусов третьего и четвертого ПЭБов в арктическом исполнении будут определены в четвертом квартале этого года.

«Это особенный для нас проект по нескольким причинам: во-первых, потому что в нем Атомэнергомаш выступает в новой для себя роли – поставщика конечного продукта – плавэнергоблоков, за которые мы отвечаем от начала до конца. Во-вторых, можно сказать, что с этого проекта начинается история целого семейства ПЭБов, разных по мощности и назначению – в арктическом и тропическом исполнении, которые АЭМ готов предложить рынку и которые, несомненно, обладают очень серьезным потенциалом для реализации крупных промышленных проектов и экспорта», – сказал генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

Параллельно в России уже идет изготовление оборудования ядерной энергетической установки для всех четырех плавэнергоблоков. Реакторы РИТМ-200С, которые будут на них установлены, полностью производятся на предприятиях машиностроительного дивизиона. В частности, они разработаны входящим в АЭМ «ОКБМ Африкантов» (Нижний Новгород), заготовки корпуса реактора отливаются под Петербургом – на «АЭМ-Спецсталь», мехобработка и финальная сборка корпуса производится на подмосковном заводе «ЗиО-Подольск».

Напомним, плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов», построенный в Санкт-Петербурге на производственных мощностях АО «Балтийский завод» в 2018 году, предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Его основная цель – обеспечить энергией и теплом удаленные промышленные предприятия и горно-обогатительные комбинаты, населенные пункты Чаунского и Билибинского районов Чукотки, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.

Фото: Атомэнергомаш