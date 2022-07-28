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Поезда Китай – Европа в демонстрационной зоне Китай – ШОС
28.07.2022

Поезда Китай – Европа в демонстрационной зоне Китай – ШОС


    • В январе-июне 2022 года в Демонстрационной зоне регионального торгово-экономического сотрудничества Китай – ШОС количество отправлений и прибытий грузовых поездов в сообщении Китай – Европа заметно выросло, сообщает информационное агентство Xinhua.

    Согласно данным Цзяочжоуской таможни в городе Циндао, где расположена демонстрационная зона Китай – ШОС, в первом полугодии этого года Центр мультимодальных грузоперевозок отправил и принял в общей сложности 430 грузовых составов Китай – Европа, что на 44,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

    За отчетный период в Китай было доставлено 17 тыс. TEU, отправлено из КНР – 18 тыс. TEU.

    В настоящее время демонстрационная зона Китай – ШОС связана 16 регулярными маршрутами международных железнодорожных грузоперевозок с 49 городами в 20 странах, среди которых государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и страны-участницы инициативы «Один пояс один путь».

    Фото: Sun Lijun / China Daily


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