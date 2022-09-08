Финская компания Langh Ship заказала три фидерных контейнеровоза

Финская судоходная компания в семейной собственности Langh Ship заказала строительство трех фидерных контейнеровозов вместимостью по 1,2 тыс. TEU. Суда будут построены в Китае, на верфи Paxocean. Их поставка планируется на 2024 год.

Дизайн контейнеровозов разработан самой компанией Langh Ship, в сотрудничестве с Шанхайским институтом проектирования и исследования торговых судов. Конструкция судов оптимизирована под перевозку контейнеров как на палубе, так и в трюме. Длина каждого контейнеровоза оставит 150 м, ширина – 27, осадка – 8,7 м. Суда будут иметь финско-шведский ледовый класс 1А.

Новостройки будут оборудованы двухтактными главными двигателями, а также гибридными скрубберами замкнутого цикла, разработанными дочерней компанией Langh Ship Langh Tech, и технологией улавливания CO2. Контейнеровозы смогут использовать биотоплива и подключаться к береговому электроснабжению.

Новые контейнеровозы будут задействованы на европейских маршрутах.

В настоящее время флот Langh Ship состит из 10 контейнеровозов и многоцелевых судов. Кроме того, трех контейнеровозов компания недавно заказала три многоцелевых судна дедвейтом по 7,8 тыс. тонн. Их тоже построят в Китае, на верфи Wuhu.

Фото: Langh Ship