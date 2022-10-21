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О поручениях В.Путина по итогам Восточного экономического форума
21.10.2022

О поручениях В.Путина по итогам Восточного экономического форума

    • Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 5–8 сентября 2022 года, сообщается на сайте Кремля.

    Так, в целях обеспечения эффективного функционирования транспортных коридоров, в том числе Северного морского пути, правительству РФ поручено рассмотреть вопросы:

    об обновлении тягового и подвижного состава железнодорожного транспорта;

    об увеличении загрузки российских верфей заказами на производство контейнеровозов, сухогрузных и наливных судов, в том числе ледового класса;

    об обеспечении обслуживания судов и обработки грузов в портах Северного морского пути;

    Кроме того, В.Путин поручил правительству принять меры, обеспечивающие установление экономически обоснованного тарифа, жесткого графика и иных конкурентных условий для осуществления перевозок грузов по Северному морскому пути из Дальневосточного федерального округа в европейскую часть России и в обратном направлении в целях расширения использования Северного морского пути и увеличения объемов перевозки продукции, в том числе рыбной.

    О результатах выполнения поручений 15 декабря президенту доложат председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

    Фото: пресс-служба Кремля


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