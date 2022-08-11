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Сертифицирован российский танк-контейнер для СПГ
11.08.2022

Сертифицирован российский танк-контейнер для СПГ


    • Компания «Уралкриомаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод») сертифицировал контейнер-цистерну нового поколения. Комплект свидетельств Российского морского регистра судоходства получила модель КЦ.Т75-40/0,8, предназначенная для транспортировки и хранения сжиженного природного газа, этилена и этана, сообщает пресс-служба предприятия.

    Одним из преимуществ КЦ.Т75-40/0,8 является внешняя оболочка контейнера из нержавеющей стали, позволяющая исключить пролив продукта при внешнем воздействии на цистерну.

    «Такую цистерну мы спроектировали впервые, – подчеркнул главный конструктор АО «Уралкриомаш» Александр Мазо. – Это новый, высокий уровень и проекта, и его воплощения в жизнь. Уникальность этого контейнера-цистерны в расширенном температурном диапазоне эксплуатации: от минус 60 до плюс 50 °С, что является абсолютно новым и единственным предложением на отечественном рынке».

    Наличие комплекта свидетельств РС дает право «Уралкриомашу» на серийное производство модели КЦ.T75-40/0,8 и допускает транспортировку грузов в этом типе контейнера-цистерны любыми видами наземного и водного транспорта.

    Фото: «Уралкриомаш»


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