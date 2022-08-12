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До 2025 года в Приморье запустят три новых пункта пропуска
12.08.2022

До 2025 года в Приморье запустят три новых пункта пропуска


    • Современные пункты пропуска построят в Приморском крае в 2024-2025 годах. Сейчас же максимально удобными стараются сделать существующие, сообщает пресс-служба «Росгранстроя». Как ведётся эта работа и что ещё предстоит сделать, обсудили во время выездов на объекты губернатор Приморского края Олег Кожемяко и руководитель ФГКУ «Росгранстрой» Геннадий Безлобенко.

    На строительной площадке автомобильного пункта пропуска Краскино глава Росгранстрой рассказал о ходе работ по реконструкции. Отмечалось, что задержки в строительстве МАПП «Краскино» обусловлены тем, что пункт пропуска был передан Минтрансу России и «Росгранстрю» в незавершенном состоянии. Строительство здесь началось 10 лет назад, но было заморожено. Потребовалась корректировка проекта, возобновление финансирования и заключение новых контрактов. В настоящее время решения по реализации проекта найдены, ведутся работы по строительству. Завершение строительных работ намечено на 2024 год. Открытие запланировано на 2025 год. Запуск в работу нового МАПП «Краскино» позволит увеличить его пропускную мощность в 8,5 раз и обеспечить пропуск 750 транспортных средств (650- грузовиков, 50 автобусов, 50 легковых авто) и 4,2 тыс. человек в сутки.

    Активно идут работы по созданию нового пункта пропуска «Марково». Их завершение запланировано на конец 2023 года. Открытие пункта пропуска намечено на 2024 год. После реконструкции «Марково» будет работать ежедневно без выходных. Здесь будет реализован принцип разделения транспортных потоков на грузовую и пассажирскую составляющие. Пропускная способность пункта пропуска вырастет в 6 раз по количеству транспорта (с 22 до 150 транспортных средств в сутки) и в 15 раз по количеству людей (с 68 до 1,1 тыс. чел. в сутки).

    Еще один недостроенный объект на границе — автомобильный пункт пропуска «Пограничный». Контракт на его реконструкцию планируется заключить до конца этого года. Новый объект будет открыт в 2025 году. МАПП «Пограничный» сможет пропускать до 1,3 тыс. транспортных средств и до 13,8 тыс. человек в сутки (это в 9 раз больше существующих значений количеству транспорта и в 5,5 раза больше по числу людей).

    Параллельно в целях улучшения состояния действующей инфраструктуры в пунктах пропуска «Краскино», «Пограничный», «Полтавка» и «Турий Рог» ведутся работы по ремонту и оснащению новым оборудованием.

    Как отметил О.Кожемяко, накопившиеся проблемы с погранпереходами в Приморье находят свое решение. «Началось проектирование и строительство погранпереходов, расширение тех возможностей, которые уже сегодня позволят увеличить количество машин. Думаю, что тот подход, который сейчас декларирует и показывает «Росгранстрой», уже в этом году позволит увидеть существенные изменения. В целом, до 2025 года мы запустим новые пункты пропуска «Пограничный», «Марково», «Краскино», которые дают нам возможность полноценно работать и по экспорту, и по импорту», – обозначил губернатор.

    Напомним, в начале июля заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе выездного совещания в Хабаровске отметил, что из 80 пунктов пропуска на Дальнем Востоке функционируют 58, почти все находятся в ненормативном состоянии, в связи с этим он призвал «навести порядок».

    Фото: сайт «Росгранстроя»


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