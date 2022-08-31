Реконструкция пункта пропуска Яраг-Казмаляр завершена на 70%

ФГКУ Росгранстрой реализует проект реконструкции автомобильного пункта пропуска Яраг-Казмаляр на российско-азербайджанской границе с целью увеличения его пропускных мощностей и создания комфортных условий пересечения границы туристами и представителями бизнеса.

По информации Росгранстроя, реконструкция МАПП Яраг-Казмаляр позволит увеличить его пропускную способность почти в три раза по количеству транспорта и туристов (до 1400 транспортных средств и до 5100 человек в сутки). Грузооборот при этом будет увеличен до 2,3-2,9 млн тонн в год с потенциальной возможностью роста до 3,5-4 млн тонн.

На сегодняшний день общестроительная готовность первого этапа реконструкции составляет 70%. Завершить первый этап реконструкции планируется к концу 2022 года.

До конца 2027 года запланирована модернизация целого ряда погранпереходов, входящих в створ международного транспортного коридора «Север-Юг». Это и морские, и железнодорожные, и автомобильные пункты пропуска (среди них Верхний Ларс, Ново-Филя, Тагиркент-Казмаляр, Караузек, Махачкала, Дербент). Развитие инфраструктуры МТК будет способствовать сокращению сроков доставки грузов, создаст дополнительные возможности для развития экономики и снизит зависимость российской логистики от внешних факторов, отмечают в Росгранстрое.

Автомобильный пункт пропуска Яраг-Казмаляр является одним из ключевых объектов, расположенных в створе международного транспортного коридора «Север-Юг». Пункт пропуска имеет важное стратегическое значение в обеспечении транзита, экспорта и импорта грузов в Азербайджан, Иран, Индию и другие страны Южной Азии и Персидского залива, подчеркнули в ведомстве.

Фото: ФГКУ Росгранстрой