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В Хакасии модернизируют жд инфраструктуру для погрузки экспортного угля
27.09.2022

В Хакасии модернизируют жд инфраструктуру для погрузки экспортного угля


    • Мероприятия по реконструкции путей и грузового хозяйства ряда железнодорожных станций вблизи Бейского месторождения угля в Хакасии включены в Программу развития угольной промышленности России до 2035 года. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на развитие инфраструктуры станции Хоных для увеличения объема перевозки угля до 7 млн тонн в год, сообщает пресс-служба ведомства.

    Проектируемый участок Красноярской железной дороги расположен на 355 км направления Междуреченск-Тайшет, в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия. Он относится к категории особогрузонапряженных железнодорожных линий.

    «Дополнительная инфраструктура на станции Хоных необходима для обработки вагонопотока железнодорожного пути необщего пользования, откуда отправляют на экспорт продукцию Аршановского разреза Бейского каменноугольного месторождения», – пояснила главный специалист отдела объектов транспортного комплекса Управления объектов транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России Елена Гутник.

    Для обеспечения приема и отправления поездов с путей необщего пользования на станции Хоных планируется укладка стрелочных переводов и съездов с включением в электрическую централизацию, удлинение приемо-отправочного пути, электрификация приемо-отправочных путей с установкой поста секционирования для обеспечения возможности электрификации путей необщего пользования, а также укладка в местах примыканий предохранительных устройств (колесосбрасывающих башмаков), оборудованных автовозвратом для исключения самопроизвольного выезда подвижного состава с путей необщего пользования. Проектными решениями также предусмотрено закрытие переезда на 354-ом км.

    Застройщик – ООО «Угольно-логистическая компания «Разрез Аршановский».

    Генеральный проектировщик – ООО «СЖД-проект».

    Фото: сайт Главгосэкспертизы, Freepik/aleksandarlittlewolf


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