В пять раз выросла отправка тяжеловесных угольных составов из Хакасии

За 10 месяцев 2022 года Красноярская железная дорога увеличила отправку тяжеловесных угольных составов весом 7,1 тыс. тонн со станций Республики Хакасия в 5 раз в сравнении с тем же периодом прошлого года. За январь-октябрь из региона отправлено 165 таких поездов.

Как поясняют в РЖД, технология позволяет существенно наращивать объемы перевозок на действующей инфраструктуре, что особенно актуально в условиях масштабного разворота грузов на восток.

Так, в тяжеловесных грузовых поездах было перевезено более чем на 150 тыс. тонн угля больше, чем в том же количестве составов стандартного веса (6 тыс. тонн).

100 таких поездов, сформированных в том числе на станции Черногорские Копи, отправлено по самому загруженному восточному полигону сети РЖД – на станции Ванино и Артём Приморский, а далее на экспорт. Кроме того, впервые начались отправки тяжеловесных экспортных составов с углем со станции Хоных в Находку.

Тяжеловесные грузовые составы формируются из вагонов повышенной грузоподъемности, перевозка осуществляется мощными 3-секционными локомотивами «Ермак» нового поколения.

«Понимая потребности грузоотправителей и учитывая загруженность инфраструктуры Восточного полигона, которая сейчас эксплуатируется в сверхнапряженном режиме, холдинг РЖД использует все возможные технологические меры для обеспечения спроса на перевозки на восток. Кроме того, оказывается содействие в поиске новых маршрутов, в обход самых загруженных участков сети. Так, объем экспортных отправок угля из Хакасии в направлении сухопутных погранпереходов Юга и морских портов Азово-Черноморского бассейна по итогам 10 месяцев достиг 3,3 млн тонн», – рассказал начальник территориального центра фирменного транспортного обслуживания Красноярской железной дороги Руслан Юдин.

В РЖД отмечают, что за 10 месяцев 2022 года погрузка угля в Хакасии составила почти 18,7 млн тонн. При этом бОльшая часть твердого топлива (11,4 млн тонн) отправлялась из республики на экспорт, в том числе 4,3 млн – в восточном направлении.

Фото: РЖД