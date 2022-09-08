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Российский экспорт энергетических товаров в объемах снизился, в евро увеличился
08.09.2022

Российский экспорт энергетических товаров в объемах снизился, в евро увеличился

    • Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) подсчитал, сколько заработала Россия на экспорте товаров топливно-энергетического комплекса.

    Так по оценкам CREA, Россия с 24 февраля по 24 августа этого года заработала 158 млрд евро. С начала обозначенного периода на долю ЕС пришлось 54% российского экспорта энергетических товаров (в денежном выражении это составляет 85 млрд евро).

    Крупнейшим импортером российского топлива за отчетный период стал Евросоюз (85,1 млрд евро). За ЕС следовали Китай (34,9 млрд евро), Турция (10,7 млрд евро), Индия (6,6 млрд евро), Япония (2,5 млрд евро), Египет (2,3 млрд евро) и Южная Корея (2 млрд евро).

    Рост цены на энергетические товары показал, что текущие доходы России намного превышают уровень предыдущих лет, несмотря на сокращение объемов экспорта в этом году, отмечается в отчете CREA.


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