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РЖД модернизируют приграничную станцию Камышовая в Приморье
28.10.2022

РЖД модернизируют приграничную станцию Камышовая в Приморье


    • В рамках реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД» по развитию Восточного полигона проводится реконструкция инфраструктуры на железнодорожном пункте пропуска Махалино – Хуньчунь.

    КАК сообщает пресс-служба РЖД, на участке Махалино – Камышовая в ходе модернизации путевого хозяйства и системы управления движением станции Камышовая введено в строй 4 новых пути, уложено 13 стрелочных переводов. На одном станционном пути проведена замена деревянных шпал на железобетонные.

    Продолжаются строительство поста электрической централизации и реконструкция искусственных сооружений – железнодорожных мостов и водопропускных труб на приграничном участке.

    В октябре начались работы по укладке рельсошпальной решетки стандарта китайских железных дорог (1435 мм).

    Техническое перевооружение станции Камышовая позволит пропускать и обрабатывать до 9 пар грузовых поездов в сутки, что обеспечит рост международных перевозок.

    С марта этого года железнодорожный пункт пропуска Махалино переведен на круглосуточный режим, китайская сторона перешла на круглосуточную работу в сентябре.

    По данным РЖД, за девять месяцев текущего года через железнодорожный пограничный переход Махалино – Хуньчунь в двух направлениях перевезено более 2,6 млн тонн грузов, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

    Фото: РЖД


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