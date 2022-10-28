РЖД модернизируют приграничную станцию Камышовая в Приморье

В рамках реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД» по развитию Восточного полигона проводится реконструкция инфраструктуры на железнодорожном пункте пропуска Махалино – Хуньчунь.

КАК сообщает пресс-служба РЖД, на участке Махалино – Камышовая в ходе модернизации путевого хозяйства и системы управления движением станции Камышовая введено в строй 4 новых пути, уложено 13 стрелочных переводов. На одном станционном пути проведена замена деревянных шпал на железобетонные.

Продолжаются строительство поста электрической централизации и реконструкция искусственных сооружений – железнодорожных мостов и водопропускных труб на приграничном участке.

В октябре начались работы по укладке рельсошпальной решетки стандарта китайских железных дорог (1435 мм).

Техническое перевооружение станции Камышовая позволит пропускать и обрабатывать до 9 пар грузовых поездов в сутки, что обеспечит рост международных перевозок.

С марта этого года железнодорожный пункт пропуска Махалино переведен на круглосуточный режим, китайская сторона перешла на круглосуточную работу в сентябре.

По данным РЖД, за девять месяцев текущего года через железнодорожный пограничный переход Махалино – Хуньчунь в двух направлениях перевезено более 2,6 млн тонн грузов, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Фото: РЖД