Железнодорожные контейнеры, 10 месяцев 2022: перевозки зерна выросли в 1,5 раза

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам 10 месяцев 2022 года составили 5,4 млн TEU (плюс 0,2%). При этом во внутреннем сообщении отправлено 2 млн 107 тыс. TEU – на 3,5% больше, чем за 10 месяцев прошлого года.

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения за январь-октябрь 2022 года практически соответствует показателю аналогичного периода прошлого года – 3,8 млн TEU.

Самая высокая динамика отмечена в перевозках химических и минеральных удобрений – рост в 2,4 раза до 104,4 тыс. TEU.

Выросли перевозки продуктов питания. Объем перевозок зерна в контейнерах составил 31,3 тыс. TEU (плюс 49%), рыбы – 31 тыс. TEU (плюс 34,8%), мяса и животного масла – 22,7 тыс. TEU (плюс 10,5%), картофеля, овощей и фруктов – 9,8 тыс. TEU (плюс 7,9%), продуктов перемола – 9,6 тыс. TEU (плюс 9,6%) и прочих продовольственных товаров – 205,9 тыс. TEU (плюс 28,7%).

Перевозки химикатов и соды в контейнерах увеличились на 3% (до 640,7 тыс. TEU), бумаги – на 5,4% (до 308,7 тыс. TEU), остальных и сборных грузов – на 6,1% (до 152,7 тыс. TEU), строительных грузов – на 20,4% (до 151,4 тыс. TEU).

Положительная динамика наблюдается в перевозках нефтяных грузов – рост на 10,3% до 66 тыс. TEU.

По остальным грузам отмечается отрицательная динамика.

Перевозка лесных грузов в контейнерах снизилась на 2,4% до 491 тыс. TEU, промышленных товаров – на 14,4% до 355,4 тыс. TEU, метизов – на 11% до 313,9 тыс. TEU, машин, станков, двигателей – на 7,2% до 287,1 тыс. TEU, автомобилей и комплектующих – на 23,7% до 174,9 тыс. TEU, черных металлов – на 3,4% до 197,1 тыс. TEU, цветных металлов – на 13,5% до 110,6 тыс. TEU, а также цветной руды и серного сырья – на 3,5% до 30,8 тыс. TEU.

Фото: РЖД