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Железнодорожные контейнеры, 3 месяца 2022: перевозки автомобилей и комплектующих сократились
07.04.2022

Железнодорожные контейнеры, 3 месяца 2022: перевозки автомобилей и комплектующих сократились


    • Перевозки контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения по итогам первого квартала 2022 года составили 1 млн 651,7 тыс. TEU. Это на 10% больше показателя января-марта 2021 года.

    При этом перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 7,8% до 624 тыс. TEU. В то же время экспортные перевозки по итогам 3 месяцев текущего года упали, но ненамного – на 0,5% до 377 тыс. TEU. Перевозка импортных контейнеров выросла на 29,2% до 405,1 тыс. TEU, транзитных – на 6,9% до более 245,8 тыс. TEU.

    Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения за 3 месяца 2022 год выросло на 11,2% и превысило 1,1 млн TEU.

    По данным ОАО «Российские железные дороги», самая высокая динамика отмечена в перевозках химических и минеральных удобрений – рост в 1,6 раза (до 16,8 тыс. TEU) и рыбы – в 1,4 раза (до 7,9 тыс. TEU). Также существенно увеличились перевозки остальных и сборных грузов – на 37,9% (до 47 тыс. TEU), строительных грузов – на 33% (до 38 тыс. TEU) и цветной руды и серного сырья – на 31,9% (до 11 тыс. TEU).

    Перевозки химикатов и соды в контейнерах выросли на 6,5% (до 197 тыс. TEU), лесных грузов – на 8,8% (до 138,6 тыс. TEU), промышленных товаров – на 12,9% (до 119,7 тыс. TEU), метизов — на 13,7% (до 105,8 тыс. TEU), машин, станков, двигателей – на 18,4% (до 99,1 тыс. TEU), бумаги – на 1,5% (до 90,2 тыс. TEU).

    Также положительная динамика наблюдается в перевозках черных металлов – на 1,2% (до 61,2 тыс. TEU), продуктов перемола – на 4,4% (до 2,6 тыс. TEU), картофеля, овощей, фруктов -20% (до 3,6 тыс. TEU) и прочих продовольственных товаров – на 29,3% (до 50,2 тыс. TEU).

    За 3 месяца 2021 года увеличилась перевозка нефтяных грузов – плюс 5,1% до 18,7 тыс. TEU. Зерна в контейнерах перевезли на 9% больше, чем за январь-март прошлого года, до 10,3 тыс. TEU.

    Снижение произошло в перевозках автомобилей и комплектующих (минус 1,6% до 65,3 тыс. TEU), цветных металлов (минус 3,5% до 36,4 тыс. TEU) и металлоконструкций (минус 5,2% до 3,2 тыс. TEU).


  • Статистика всех портов и стивидоров России


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