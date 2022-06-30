РЖД запустили новый мост в Омске

РЖД открыли новый железнодорожный мост через реку Омь в Омске, сообщает железная дорога в своем Телеграм-канале. Инвестиции РЖД в строительство объекта составили более 2 млрд рублей.

Протяжённость нового моста — 227 м, высота над поверхностью воды — 30 м. Это один из ключевых объектов в регионе, отмечают в РЖД.

По новому мосту будет обеспечиваться вывоз продукции крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия страны — Омского НПЗ. Завод входит в структуру ПАО «Газпром нефть». Мощность по переработке нефти и газового конденсата составляет порядка 22 млн тонн в год.

Отмечается, что при строительстве моста применялись самые передовые технологии. Новое сооружение рассчитано на пропуск грузовых поездов повышенного веса.

Была благоустроена и прилегающая территория, оборудованы пешеходные переходы через железную дорогу. Для снижения звукового воздействия от проходящих поездов сразу установили шумопоглощающие экраны.

Новый объект возводился в непосредственной близости от старого моста 1955 года постройки, который был демонтирован.

Фото: РЖД