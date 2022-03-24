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Нефтеэкспорт России, январь 2022 год: отгрузки нефти выросли, нефтепродуктов снизились
24.03.2022

Нефтеэкспорт России, январь 2022 год: отгрузки нефти выросли, нефтепродуктов снизились

    • Мир разделился после 24 февраля, и это коснулось всех и всего. Сегодняшняя ситуация на мировом нефтяном рынке стала лакмусовой бумагой для всего, что происходит в мире – и в экономике, и в политике. Рынок разбалансирован, происходят резкие колебания цен на топливо и до стабилизации, судя по всему, еще далеко. Причин для дестабилизации много, одна из них – серьезные последствия от введения санкций против российской энергетической отрасли. Высказывания политических лидеров мира о возможности прекращения импорта российских нефти и газа, вдруг резко ставших «токсичными» (едят они их, что ли?), разогнали цены на рынке до исторических максимумов. 

    «Россия же остается надежным поставщиком, гарантом энергобезопасности мирового уровня. Мы дорожим этим реноме, но готовы к жесткому противостоянию в энергосфере, если потребуется. Полагаю, Евросоюз от него точно не выиграет – у нас запас прочности больше и нервы крепче», – подчеркнул в интервью «Интерфаксу» директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. «Наши ответные меры обязательно будут, они сейчас прорабатываются», – предупредил он.

    Президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки российского газа в европейские и другие «недружественные страны» в рубли. ЦБ и правительство должны за неделю определить порядок операций для покупки импортерами газа рублей на внутреннем рынке России. Участников газового рынка ФРГ такие перспективы привели, по их же собственным словам, в замешательство. «Мы восприняли сообщение о том, что Россия хочет получать оплату за поставки газа только в рублях, с большим замешательством, – заявил агентству ДПА глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер. – Какие конкретно последствия это будет иметь для торговли газом, пока мы не можем прогнозировать к настоящему моменту».

    И это далеко не все меры. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, правительство работает над проектом национальной системы ценообразования для российской нефти Urals через механизм биржевых торгов, сейчас расчет стоимости марки привязан к ценовым котировкам международных агентств. «Вопрос создания сорта Urals рассматривался неоднократно. На сегодняшний день, как известно, всего три такого рода бенчмарка – Brent, WTI и сорт Dubai. И около 500 в целом марок нефти», – цитирует РИА Новости ответ  А.Новака на вопрос о перспективах создания национальной системы ценообразования для Urals. Некоторые эксперты объясняют беспрецедентные скидки на российскую нефть отсутствием такой системы.

    На этом фоне, по данным ФТС, в январе 2022 года экспорт российской нефти составил 17,8 млн тонн – на 12% больше показателя аналогичного месяца прошлого года, но на 9,5% ниже уровня декабря 2021 года. В стоимостном выражении экспорт нефти в январе этого года составил 10,1 млрд долларов – на 77,2% больше, чем в январе 2021 год, но на 5,6% меньше, чем в декабре 2021 года.

    Нефтепродуктов в январе 2022 года было экспортировано 10,6 млн тонн – на 14,2% меньше показателя января прошлого года и на 26,1% меньше, чем в декабре 2021 года. Таможенная стоимость экспорта продуктов нефтепереработки составила 6,2 млрд долларов – на 40,2% больше показателя января 2021 года, но на 24,4% ниже уровня декабря прошлого года.

    Дизельного топлива в январе было экспортировано более 3,5 млн тонн (минус 13,5% к уровню января 2021 и минус 27,9% к уровню декабря 2021). В стоимостном выражении экспорт дизтоплива составил 2,3 млрд долларов (плюс 42,2% к уровню января 2021 и минус 28,5% к уровню декабря 2021).

    Экспорт бензина в январе 2022 года составил 347,3 тыс. тонн – на 5,1% меньше показателя января 2021 года, но на 13,8% больше, чем в декабре прошлого года. В денежном выражении экспорт бензина составил 249,8 млн долларов – на 60,5% больше показателя января прошлого года и на 19,4% выше уровня декабря 2021 года.

    Экспорт природного газа за январь текущего года, по данным ФТС, составил 13,8 млрд кубометров, что на 31% меньше уровня января прошлого года и на 14,3% меньше показателя декабря 2021 года. Таможенная стоимость природного газа составила 9,5 млрд долларов – в 2,8 раза больше, чем в январе 2021 года и на 13,5% больше, чем в декабре.

    Экспорт сжиженного природного газа в январе достиг 6,5 млн кубометров – на 75,7% больше показателя января 2021 года и в 2,2 раза больше уровня декабря прошлого года. Таможенная стоимость отгруженного на экспорт СПГ в январе составила 1,3 млрд долларов – в 4,7 раза больше показателя января 2021 года и в 2,2 раза выше уровня декабря прошлого года.

    Фото: КТК


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