СПГ-завод и морской порт на Дальнем Востоке с участием китайских инвестиций

В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке Минвостокразвития России состоялась рабочая встреча с представителями ООО «Дальневосточная корпорация Синьсин» (дочернее предприятие китайской Корпорации энергетической промышленности Чжуню Синьсин). Стороны обсудили проект по строительству крупнотоннажного завода по производству СПГ в Приморском крае, реализация которого предусмотрена в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного на полях VI Восточного экономического форума в сентябре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Генеральный директор Дальневосточной корпорации Синьсин Ли Шаоши рассказал о темпах подготовки к строительству в районе бухты Пяти охотников Шкотовского района Приморского края крупнотоннажного завода по производству сжиженного природного газа. Предприятие мощностью 7 млн тонн в год, а также морской порт (газовый терминал Валентина) по перевалке указанных объемов СПГ и 1 млн тонн сжиженного углеводородного газа в год планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Объем инвестиций в проект может составить порядка 490 млрд рублей.

По проекту проведены геологические, геодезические и археологические изыскания. Получены технические условия от ресурсоснабжающих организаций на подключение к электросетям и водоснабжению на период строительства. Ведется разработка технико-экономического обоснования и проектной документации. Создание морского терминала предполагает также устройство зоны таможенного контроля. Для доставки в порт и дальнейшей перевалки СУГ будет проложена железнодорожная ветка. В настоящее время Дальневосточная корпорация Синьсин выбирает генерального подрядчика.

«Согласно требованиям госпрограмм КНР по обеспечению углеродной нейтральности объем импорта и потребления СПГ в обозримой перспективе будет неуклонно расти. Это говорит о больших перспективах проекта. Мы рассчитываем занять около 10% в общем объеме импорта СПГ в КНР после ввода в эксплуатацию всех объектов», — заявил генеральный директор ООО «Дальневосточная корпорация Синьсин» Ли Шаоши.

«Китайские инвестиции всегда приветствовались на Дальнем Востоке и приобретают дополнительную актуальность сегодня. Оставаясь надежным партнером, мы рады продолжению сотрудничества в контексте развития торгово-экономической и инвестиционной кооперации между нашими странами. Ключевые сферы, такие как энергетика и промышленность, особенно где предполагается локализации производственных мощностей для нефтегазового сервиса, — одно из приоритетных направлений для макрорегиона. Корпорация совместно с инвестором проработает детали с учетом потребностей и потенциала тех территорий, где будут реализованы проекты», — отметила заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Дарья Кирьянова.

Фото: сайт Минвостокразвития