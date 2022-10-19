Три триллиона на три года

Общий объем инвестиционной программы ОАО «РЖД» в 2022 году составит свыше 800 млрд рублей. На следующие три года её размер суммарно превысит 3 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 18 октября в ходе совещания по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, на котором обсудили реализации запланированных программ в сфере железнодорожного транспорта, в том числе в части развития инфраструктуры, построения новых логистических путей и обеспечения технологической независимости страны.

«Увеличение возможностей железнодорожной инфраструктуры задаёт темпы качественного роста в добывающей, обрабатывающей промышленности, напрямую влияет на заказы предприятий и на их рабочие места, на рост экспорта продукции и развитие транзитного потенциала всей страны», – цитирует пресс-служба правительства РФ М.Мишустина.

По его словам, для финансирования приоритетных проектов объём инвестиционной программы ОАО «РЖД» в этом году составит свыше 800 млрд рублей. На следующие три года её размер суммарно превысит 3 трлн рублей, что также поможет развитию смежных отраслей и предприятий, которые обеспечивают производство и поставку необходимой продукции.

«Чтобы помочь бизнесу в условиях беспрецедентных санкций, в центре особого внимания правительства – создание новых транспортных маршрутов, прежде всего коридоров восточного и Азово-Черноморского направлений, а также международного – «Север – Юг»», – подчеркнул председатель правительства.

М.Мишустин отметил, что для выстраивания новой экспортно-импортной логистики правительство сформировало комплексный план мероприятий и проектов, который направлен на строительство высокотехнологичной инфраструктуры. Все «дорожные карты» рассчитаны до 2030 года с общим объёмом финансирования свыше 4,5 трлн рублей, в том числе около 300 млрд – из федерального бюджета.

«По консервативному варианту прогноза объём грузопотока всех видов транспорта по направлению «Север – Юг» вырастет за этот период на 135% к уровню прошлого года – примерно до 32,5 млн тонн. По Азово-Черноморскому направлению – почти на 70% и составит около 300 млн тонн, а по Восточному – увеличится на четверть, достигнув порядка 350 млн тонн, – сказал М.Мишустин. – В текущем году суммарные провозные мощности на Восточном полигоне составят почти 160 млн тонн. На подходах к морским портам Азово-Черноморского бассейна – более 125 млн тонн»,

«Реализация всех намеченных планов требует серьёзного запаса производственных мощностей, повышения темпов строительства инфраструктуры, – продолжил он. – Для организации оперативного управления и контроля исполнения работ был создан штаб, который возглавляет Марат Хуснуллин. Совместно с «Российскими железными дорогами» приняты решения, направленные на увеличение провозной мощности. Проведена большая работа по совершенствованию законодательства, в том числе в части значительного сокращения инвестиционно-строительного цикла».

Он отметил, что необходимо «выстроить системную работу в этом направлении, соединить в единое целое все проекты по развитию транспортной инфраструктуры с учётом необходимости интеграции новых территорий в экономическое пространство России».

Фото: пресс-служба правительства РФ