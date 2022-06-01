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Грузы РЖД, 5 месяцев 2022: погрузка снизилась на 2,1%
01.06.2022

Грузы РЖД, 5 месяцев 2022: погрузка снизилась на 2,1%

    • Погрузка на сети РЖД за январь-май 2022 года составила 514,9 млн тонн. Это на 2,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», практически по всем грузам динамика отрицательная.

    Так, погрузка каменного угля составила 149,3 млн тонн – на 3,7% меньше, чем за январь-май прошлого года. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была на 0,4% меньше, чем за 5 месяцев 2021 года, составив 89,5 млн тонн. Погрузка железной и марганцевой руды за отчетный период текущего года снизилась 1,4% до 48,8 тыс. тонн.

    В то же время объемы погрузки строительных грузов увеличились на 1,3% (до 50 млн тонн), черных металлов — на 3,2% (29,8 млн тонн).

    По итогам 5 месяцев 2022 года отрицательная динамика наблюдается в погрузке химических и минеральных удобрений на 6,4% до 25,6 млн тонн, лесных грузов – на 16,4% (до 15 млн тонн), цемента – на 1,1% (до 9,2 млн тонн), химикатов и соды – на 0,6% (до 10,1 млн тонн), цветной руды и серного сырья – на 7,8% (до 7,6 млн тонн) и лома черных металлов – на 9,7% (до 5,7 млн тонн).

    Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 1,1% меньше до 13,5 млн тонн, чем годом ранее. Объем погрузки зерна сократился на 16% и составил 9,2 млн тонн.

    Погрузка на сети РЖД за май 2022 года составила 104,6 млн тонн. Это на 5,6% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года. По сравнению с показателем предыдущего месяца рост — на 2,1%.

    Грузооборот за 5 месяцев 2022 года составил 1109,9 млрд тарифных т/км (плюс 2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии достиг 1391 млрд т/км (плюс 1,2%).

    В мае грузооборот сети РЖД снизился на 0,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 226,8 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц уменьшился на 1,1%, до 283,3 млрд т/км.

     


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