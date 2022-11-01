Грузы РЖД, 10 месяцев 2022: снижение почти по всем грузам

Погрузка на сети РЖД за 10 месяцев 2022 года составила 1 млрд 28,2 млн тонн – на 3,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Практически по всем грузам РЖД отмечена отрицательная динамика. Положительная динамика отмечена только в перевозках строительных грузов.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», по итогам 10 месяцев этого года погрузка каменного угля составила 291,7 млн тонн – на 5,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В то же время погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – сохранилась на уровне январь-октября 2021 года, составив 178,6 млн тонн. Погрузка железной и марганцевой руды за отчетный период текущего года была на 3,6% меньше, чем за 10 месяцев 2021 года и составляла 96,6 млн тонн.

Снизились объемы погрузки черных металлов – на 1,6% до 55,8 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 6,2% до 50,4 млн тонн, лесных грузов – на 24% до 27 млн тонн, цемента – на 4,3% до 21,9 млн тонн, соды и химикатов – на 5,4% до 19 млн тонн, цветной руды и серного сырья – на 7,9% до 15,3 млн тонн, лома черных металлов – на 17,5% до 11,3 млн тонн и кокса – на 13,2% до 8,6 млн тонн.

Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 10,3% меньше, чем годом ранее, – 26,4 млн тонн. Погрузка зерна за 10 месяцев этого года сократилась на 8,6% и составила 18,7 млн тонн.

Положительная динамика отмечена в погрузке строительных грузов – плюс 4,9%, до 113,3 млн тонн.

Погрузка на сети РЖД за октябрь 2022 года составила 107 млн тонн. Это на 3% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года. Однако в сравнении с показателем предыдущего месяца погрузка увеличилась на 6,1%.

Грузооборот за 10 месяцев 2022 года составил 2191,2 млрд тарифных т/км, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии достиг 2743,5 млрд т/км (минус 0,5%).

В октябре грузооборот сети РЖД снизился на 3,6% по сравнению с показателем аналогичного месяца прошлого года и составил 223,2 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц сократился на 4,1%, до 279,2 млрд т/км.

Фото: «Телеграмма РЖД»