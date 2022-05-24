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Первый почтовый контейнерный поезд «Россия»
24.05.2022

Первый почтовый контейнерный поезд «Россия»


    • Вчера ОАО «РЖД» и АО «Почта России» отправили первый почтовый контейнерный поезд «Россия» по маршруту Москва – Владивосток. В торжественной церемонии на площадке ТЛЦ «Ворсино» приняли участие глава РЖД Олег Белозёров, глава «Почты России» Максим Акимов и губернатор Калужской области Владислав Шапша, сообщает пресс-служба РЖД.

    Особенность поезда – специально разработанное расписание и технология, которые дают возможность отцепки и прицепки фитинговых платформ с контейнерами на станциях крупных городов вдоль Транссибирской магистрали. По пути следования поезд сделает 8 остановок в крупнейших городах: Казань, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Хабаровск.

    В общей сложности с учётом отцепки и прицепки вагонов он доставит в регионы 84 крупнотоннажных контейнера с почтовыми и коммерческими грузами.pochtovyj kont. poezd rossija Новости, Разное

    Среди клиентов – крупнейшие ритейлеры и производители: «Детский мир», «Лента», «Спортмастер», «М.Видео» и многие другие. В составе поезда также проследуют контейнеры с автомобилями Почты России, конечная точка доставки – Петропавловск-Камчатский.

    По словам О.Белозёрова, событие является эпохальным. Создан абсолютно новый сервис. Это тот случай, когда новый продукт позволяет получить выигрыш каждому участнику. «Это целый контейнерный состав, который объединяет в себе преимущества как грузового, так и пассажирского поездов: скорость – 1500 км в сутки, повышенная грузоподъемность, отцепка и прицепка вагонов на нужных станциях, отсутствие дополнительной перегрузки, – сказал он. – Все эти составляющие обеспечивают необходимую гибкость и прогнозируемость перевозок, а, соответственно, их высокую конкурентность».

    М.Акимов уточнил, что поезд будет курсировать между Москвой и Владивостоком на постоянной основе. «И это только первый почтовый контейнерный поезд, который мы запускаем», – сообщил он.

    Отмечается, что заказчиком сервиса выступила «Почтовая логистическая компания». Фитинговые платформы и крупнотоннажные контейнеры для организации перевозки предоставило ПАО «ТрансКонтейнер».pochtovyj kont. poezd rossija2 Новости, Разное

    Терминальную обработку на маршруте следования оказывают РЖД и «ТрансКонтейнер». Транспортная группа FESCO в рамках своего регулярного морского сервиса обеспечивает доставку автомобилей Почты России в собственных контейнерах из Владивостока в Петропавловск-Камчатский.

    Ранее Почта России доставляла почтовые отправления по всей стране в почтово-багажных вагонах, которые включены в составы 72 пассажирских поездов дальнего следования.

    Напомним, что первый почтовый поезд отправился 23 марта со станции Первая Речка во Владивостоке и преодолел расстояние 9220 км с маршрутной скоростью 1512 км в сутки, что сопоставимо со скоростью движения пассажирского поезда.

    Фото: Телеграм-канал РЖД


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