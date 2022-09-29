«ТрансКонтейнер» запустил сервис из Китая в Россию через погранпереход Соловьёвск

ПАО «ТрансКонтейнер», входящее в группу компаний «Дело», совместно с ОАО «Российские железные дороги» и АО «Улан-Баторская железная дорога» (УБЖД) организовали первую железнодорожную отправку контейнеров из Китая в Россию через пункт пропуска Соловьёвск (Забайкальский край) на российско-монгольской границе.

Как рассказали SeaNews в «ТрансКонтейнере», до настоящего времени этот пограничный переход не использовался для контейнерных перевозок по железной дороге.

«ТрансКонтейнер» в рамках отправки обеспечил комплекс услуг – от предоставления подвижного состава и оформления таможенного транзита до приёма груза, и выдачи его заказчику в пункте назначения. В свою очередь РЖД и УБЖД организовали общую координацию по линии железнодорожных администраций.

В тестовой перевозке были задействованы два крупнотоннажных контейнера. Отправка организована со станции Баянтумен на востоке Монголии, откуда груз проследует через погранпереход Эрээнцав-Соловьёвск в направлении терминала «ТрансКонтейнера» в Санкт-Петербурге (Шушары), пояснили в компании.

«В перспективе мы рассчитываем запустить регулярный коммерческий сервис на этом новом для российского контейнерного рынка маршруте», – отметил директор по развитию бизнеса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона ПАО «ТрансКонтейнер» Владимир Хлутков.

Фото: «ТрансКонтейнер»