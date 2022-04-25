Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Russia’s Nuclear Lighter Carrier to Transport Fish
25.04.2022

Новый контейнерный поезд Красноярск – Дальний Восток


    • ПАО «ТрансКонтейнер» запустил регулярный сервис с собственного контейнерного терминала Базаиха (Красноярск) на другой свой терминал на станции Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги.

    В составе первого поезда было отправлено 52 контейнера с товарами народного потребления для предприятий малого, среднего и крупного бизнеса Дальнего Востока в Хабаровск. Как сообщили SeaNews в компании, груз прибыл в пункт назначения 23 апреля.

    «Запуск нового сервиса позволит диверсифицировать варианты отправок во внутрироссийском сообщении в условиях изменения логистических цепочек и переориентации грузопотока на Восточный полигон. На текущий момент мы планируем отправлять в Хабаровск порядка двух поездов в месяц, в перспективе видим потенциал для увеличения количества отправок», – отметил директор по продажам и клиентскому сервису «ТрансКонтейнера» Никита Пушкарёв.

    На данный момент со станции Базаиха уже действуют сервисы на Находку и Владивосток.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.02.2022
    Первые в истории контейнерные поезда из Абхазии в Россию
    Контейнерный оператор АО «РЖД Бизнес Актив» выходит на рынок Абхазии. В этих целях компания […]
    АбхазияКонтейнерный поездРоссия
    0
    09.02.2022
    «ТрансКонтейнер» увеличил обработку контейнеров на крупнейших терминалах в 2021 году
    Терминальные объемы «ТрансКонтейнера», три крупнейших терминала, итоги 2021 «ТрансКонтейнер» обнародовал статистику по обработке грузов […]
    2021терминалыТрансКонтейнер
    0
    03.02.2022
    Самый длинный контейнерный поезд из Владивостока в Москву
    Со станции Владивосток отправлен первый объединенный контейнерный поезд из 76 фитинговых платформ условной длиной […]
    ВладивостокКонтейнерный поездМоскваРЖД
    0
    04.04.2022
    Новый маршрут для продукции АПК из Китая в Россию
    АО «РЖД Логистика» в партнерстве с АО «ОТЛК ЕРА» реализовали первую отправку полносоставного рефрижераторного […]
    АПККитайКонтейнерный поездРефгрузы
    0
    08.02.2022
    Контейнерный поезд для агроэкспорта из Казахстана в Китай
    «РЖД Логистика» поделилась опытом пилотной перевозки экспортной агропродукции из Казахстана в Китай. Как рассказали […]
    АгропромКазахстанКитайКонтейнерный поезд
    0
    18.02.2022
    В бухте Золотой Рог появится новый контейнерный терминал
    Владивостокский морской порт «Первомайский» построит в южной части бухты Золотой Рог морской контейнерный терминал […]
    ВладивостокДальний ВостокКонтейнерный терминалСтроительство
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.04.2022 Новый контейнерный поезд Красноярск – Дальний Восток
    25.04.2022 «Модуль» открывает второй СВХ
    25.04.2022 GES запускает контейнерные поезда из Китая и Турции в Санкт-Петербург, Москву и Беларусь
    25.04.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2022 снизился на четверть
    25.04.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2022
    22.04.2022 Контейнероборот китайских портов, 3 месяца 2022
    Госрегулирование Показать всё
    22.04.2022 Приостановлен весогабаритный контроль для перевозчиков товаров первой необходимости
    19.04.2022 Пестициды и агрохимикаты можно ввозить через любые пункты пропуска
    18.04.2022 Расчеты за перевалку СПГ– в рублях
    18.04.2022 Правительство увеличивает квоту на экспорт удобрений
    18.04.2022 Еще один зерновой терминал в Азове
    15.04.2022 Подписан закон по обеспечению устойчивого функционирования транспортного комплекса
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти