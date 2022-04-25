Новый контейнерный поезд Красноярск – Дальний Восток

ПАО «ТрансКонтейнер» запустил регулярный сервис с собственного контейнерного терминала Базаиха (Красноярск) на другой свой терминал на станции Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги.

В составе первого поезда было отправлено 52 контейнера с товарами народного потребления для предприятий малого, среднего и крупного бизнеса Дальнего Востока в Хабаровск. Как сообщили SeaNews в компании, груз прибыл в пункт назначения 23 апреля.

«Запуск нового сервиса позволит диверсифицировать варианты отправок во внутрироссийском сообщении в условиях изменения логистических цепочек и переориентации грузопотока на Восточный полигон. На текущий момент мы планируем отправлять в Хабаровск порядка двух поездов в месяц, в перспективе видим потенциал для увеличения количества отправок», – отметил директор по продажам и клиентскому сервису «ТрансКонтейнера» Никита Пушкарёв.

На данный момент со станции Базаиха уже действуют сервисы на Находку и Владивосток.