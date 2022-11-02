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Открыто движение поездов к ТЛЦ «Уральский» в Екатеринбурге
02.11.2022

Открыто движение поездов к ТЛЦ «Уральский» в Екатеринбурге


    • 1 ноября в Екатеринбурге заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Алексей Шило дал старт регулярному движению поездов от станции Аппаратная Свердловской железной дороги по железнодорожному пути, примыкающему к транспортно-логистическому центру «Уральский». В режиме телемоста команду на прием первого контейнерного поезда из полувагонов, прибывшего с Дальнего Востока, передал министр транспорта России Виталий Савельев, сообщает пресс-служба РЖД.

    Развитие железнодорожной инфраструктуры в Екатеринбургском узле, в том числе примыкание мощностей ТЛЦ к инфраструктуре общего пользования на станции Аппаратная, ведется в соответствии с соглашением между ОАО «РЖД», Минтрансом России, правительством Свердловской области и ООО «Екатеринбургский транспортный терминал», заключенным в июле 2021 года.

    В рамках масштабного обновления на станциях Аппаратная и Шарташ выполнен капитальный ремонт путей с переводом на железобетонное основание, уложены дополнительные съезды. На втором этапе развития ТЛЦ запланировано строительство нового электрифицированного приемоотправочного парка станции Аппаратная, модернизация систем управления движением поездов и тягового электроснабжения.

    В РЖД рассчитывают, что для региона ТЛЦ «Уральский» станет основой концепции «сухой порт». Проект предполагает внедрение современных технологий по переработке и складированию грузов (в первую очередь, контейнерных), а также синхронизацию работы различных видов транспорта.

    «В настоящее время на сети железных дорог наблюдается существенный рост межрегиональных контейнерных перевозок, – говорится в сообщении РЖД. – В перспективе транспортно-логистическая инфраструктура станции Аппаратная может стать удобным центром распределения контейнерных грузов по регионам УрФО, а также Сибири и Поволжья. Географическое расположение дает возможность использовать новую железнодорожную инфраструктуру и для обеспечения перевозок по международному транспортному коридору «Север – Юг».

    «Сегодня мы встречаем поезд с контейнерами в полувагонах. Такую технологию вполне можно использовать, когда необходимо сбалансировать неравномерные экспортно-импортные потоки. Из портов Дальнего Востока груз будет передаваться на тыловые терминалы, а уже в Екатеринбурге будут формироваться контейнерные поезда прямым назначением по городам европейской части страны. Их можно будет развозить шаттлами на фитинговых платформах. Это сэкономит время всем участникам транспортной цепочки», – подчеркнул А.Шило.

    В настоящее время СвЖД разработала 59 направлений для организации курсирования ускоренных контейнерных поездов, формирование которых будет организовано, в том числе, на обновленной инфраструктуре станции Аппаратная и производственных мощностях нового ТЛЦ «Уральский». Еще 19 направлений находятся в разработке, в том числе два – в международном сообщении.

    Фото: РЖД

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