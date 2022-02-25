Первые в истории контейнерные поезда из Абхазии в Россию

Контейнерный оператор АО «РЖД Бизнес Актив» выходит на рынок Абхазии. В этих целях компания подписала соглашение с республиканским унитарным предприятием «Абхазская железная дорога» (РУП «АЖД»). До настоящего времени между Россией и Абхазией не осуществлялись крупнотоннажные контейнерные перевозки, сообщает пресс-служба Торгового представительства РФ в Абхазии.

«Что касается контейнерных перевозок, то это пионерское направление, крупнотоннажные контейнерные перевозки никогда не осуществлялись на сети Абхазской железной дороги даже в советское время. Речь идет о том, чтобы нам организовать перевозку полносоставных контейнерных поездов со станции Сухум до станций Московской области, есть два терминальных логистических центра, которые принимают контейнерные поезда с различных направлений», – сказал помощник гендиректора РУП «АЖД» Октай Хазириши.

Терминал планируется организовать на базе Сухумского грузового двора, а тестовый поезд запустить в середине марта этого года.