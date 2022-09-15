Контейнерный поезд из Китая в Улан-Удэ

11 сентября из Чжэнчжоу в Россию отправился грузовой поезд Китай – Европа. Состав доставит в Улан-Удэ 50 контейнеров с оборудованием, добавками для производства бумаги, а также другими товары, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на Chinanews.com.

Поезд пройдет через КПП Эрэн-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

По словам ответственного лица компании Zhengzhou International Hub Development and Construction (ZIH), товары, перевозимые этим поездом, будут способствовать развитию целлюлозно-бумажной промышленности России.

По статистике количество грузовых поездов Китай – Европа из Чжэнчжоу выросло с 13 рейсов в 2013 году до 1 508 рейсов в 2021 году.

Фото: Xinhua