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Контейнерный поезд из Китая в Улан-Удэ
15.09.2022

Контейнерный поезд из Китая в Улан-Удэ


    • 11 сентября из Чжэнчжоу в Россию отправился грузовой поезд Китай – Европа. Состав доставит в Улан-Удэ 50 контейнеров с оборудованием, добавками для производства бумаги, а также другими товары, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на Chinanews.com.

    Поезд пройдет через КПП Эрэн-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

    По словам ответственного лица компании Zhengzhou International Hub Development and Construction (ZIH), товары, перевозимые этим поездом, будут способствовать развитию целлюлозно-бумажной промышленности России.

    По статистике количество грузовых поездов Китай – Европа из Чжэнчжоу выросло с 13 рейсов в 2013 году до 1 508 рейсов в 2021 году.

    Фото: Xinhua


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