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Новый контейнерный сервис по восточной ветке МТК Север – Юг
05.07.2022

Новый контейнерный сервис по восточной ветке МТК Север – Юг


    • «РЖД Логистика» приступила к перевозкам полносоставных контейнерных поездов из России в Индию по восточной ветке сухопутного коридора «Север – Юг» с использованием транспортной инфраструктуры России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Индии.

    Как сообщили SeaNews в компании, первый контейнерный поезд отправился с подмосковной станции Чехов. Перевозка является интермодальной и включает морское плечо, порт назначения – Нава-Шева (Мумбай, Индия). Ориентировочное транзитное время составляет 35-37 дней, протяженность маршрута превышает 8 тыс. км.

    «Мы фиксируем рост интереса клиентов к перевозкам по МТК «Север – Юг». По данным холдинга «РЖД», объем перевозок по нему вырос на 26% по сравнению с прошлым годом. МТК обладает значительным потенциалом как в части грузовой базы: продукция АПК, древесина, промышленные материалы, сырье, минеральные и химические удобрения, так и в части развития транспортных маршрутов для товарооборота с новыми и перспективными рынками сбыта не только в Индии, странах Персидского залива, но и в Африке. Мы запустили тестовую перевозку по восточной ветке транспортного коридора, готовы выходить на регулярный режим и активно участвовать в дальнейшем развитии этого маршрута», – отметил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев.

    Фото: РЖД Логистика


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