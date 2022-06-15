Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
железная дорога
15.06.2022

РЖД и «Евросиб» подписали меморандум по развитию коридора Север – Юг

    • ОАО «РЖД и АО «Евросиб СПб-транспортные системы» заключили меморандум о сотрудничестве в области разработки оптимальных мультимодальных решений по перевозке грузов в международном сообщении со странами Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Как сообщили SeaNews в пресс-службе Октябрьской железной дороги, документ подписали в рамках XII ежегодной международной конференции «Трилогия» начальник ОЖД Виктор Голомолзин и президент акционерного общества «Евросиб СПб-транспортные системы» Дмитрий Никитин.

    Меморандум предполагает осуществление совместной деятельности в сфере развития экспортно-импортных перевозок с использованием железнодорожной инфраструктуры Северо-Западного региона России.ф


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.05.2022
    Диалоги о коридоре Север-Юг
    Пришло время действовать, а не вести бесконечные разговоры
    АстраханьЕвросибИндияИран
    0
    13.04.2022
    Евросиб повезет продукцию ЭФКО
    АО «Евросиб СПб-транспортные системы» и ООО «КРЦ «ЭФКО-Каскад» подписали сервисный контракт по обеспечению транспортной […]
    ЕвросибКонтрактЭФКО
    0
    28.04.2022
    Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона»: фотоотчет
    26-27 апреля в Астрахани прошел Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона», который организовали ассоциация […]
    Каспийский бассейнКонференцияМеждународный транспортный коридор
    0
    26.04.2022
    Управление контейнерами: опыт «Евросиб»
    Одним из мероприятий в рамках деловой программы ТрансРоссии-2022 стала дискуссия «Что ждет рынок IT […]
    ITЕвросибКонтейнерные перевозкиУправление
    0
    08.04.2022
    «Евросиб» увеличил объемы и выручку в контейнерном сегменте
    Объём перевозок всеми родами подвижного состава в управлении АО «Евросиб СПб-транспортные системы» по итогам 2021 года составил 11,5 млн тонн.
    2021ЕвросибФинансы
    0
    14.04.2022
    Капремонт на жд подходах к Усть-Луге
    На железнодорожных подходах к порту Усть-Луга начался капитальный ремонт
    ИнфраструктуракапремонтОЖДУсть-Луга
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.06.2022 РЖД и FESCO запускают перевозочный смарт-контракт
    15.06.2022 Контейнерооборот лидеров, 5 месяцев 2022
    15.06.2022 Оборот мировых контейнерных линий, 4 месяца 2022
    14.06.2022 Лидеры Финляндии, 5 месяцев 2022
    14.06.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2022
    10.06.2022 Контейнерный экспорт в январе-апреле 2022
    Госрегулирование Показать всё
    14.06.2022 Аттестацию для капитанов речных судов отменяют
    14.06.2022 Расширены границы Магаданского морского порта
    09.06.2022 Взаимодействие таможенных служб ЕАЭС и ВТамО поставят в правовые рамки
    08.06.2022 Вывоз икры с Дальнего Востока ограничат
    03.06.2022 Полномочия по управлению Северным морским путем централизуют
    02.06.2022 Расходы на строительство судов сделают прозрачными и прогнозируемыми
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти