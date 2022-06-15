РЖД и «Евросиб» подписали меморандум по развитию коридора Север – Юг

ОАО «РЖД и АО «Евросиб СПб-транспортные системы» заключили меморандум о сотрудничестве в области разработки оптимальных мультимодальных решений по перевозке грузов в международном сообщении со странами Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как сообщили SeaNews в пресс-службе Октябрьской железной дороги, документ подписали в рамках XII ежегодной международной конференции «Трилогия» начальник ОЖД Виктор Голомолзин и президент акционерного общества «Евросиб СПб-транспортные системы» Дмитрий Никитин.

Меморандум предполагает осуществление совместной деятельности в сфере развития экспортно-импортных перевозок с использованием железнодорожной инфраструктуры Северо-Западного региона России.ф