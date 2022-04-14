Капремонт на жд подходах к Усть-Луге

На Октябрьской железной дороге начались работы по капитальному ремонту. Как сообщили SeaNews в ОЖД, 12 апреля 2022 года на направлении к морскому торговому порту Усть-Луга состоялось первое 16-часовое «окно» на участке между станциями Котлы-II и Лужская.

Ремонт на двухпутном электрифицированном участке будет проведён в два этапа – в апреле и в июне. Всего запланировано 15 «окон», в рамках которых на участке протяженностью 9,5 км будут произведены демонтаж прежнего пути и укладка новой рельсошпальной решётки, глубокая очистка щебня, выправка пути и отделочные работы.

Особенностью ремонта на участке Котлы-II – Лужская является необходимость проведения работ в условиях непрекращающегося грузопотока, следующего в направлении порта Усть-Луга, отмечают в ОЖД. Для сохранения объемов перевозок была разработана технология организации пропуска грузовых поездов по пакетному графику, благодаря которой в ходе первого «окна» по одному действующему пути было осуществлено движение 74 поездов – 34 четных и 40 нечетных.

Фото: ОЖД