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Ahlers ввел в эксплуатацию склад под Петербургом
28.10.2022

Ahlers ввел в эксплуатацию склад под Петербургом

    • Международная логистическая компания Ahlers завершила строительство первой очереди объектов и получила разрешение на ввод в эксплуатацию пятого склада в Горелово. Функции технического заказчика и строительный контроль на площадке осуществлял петербургский офис NF Group (ранее назывался Knight Frank St. Petersburg).

    Как рассказали SeaNews в NF Group, объект площадью 25,3 тыс. кв. м, расположенный на территории южной части производственной зоны Горелово, стал частью существующего складского комплекса компании, который суммарно будет насчитывать более 60 тыс. кв. м площадей.

    «Строительство объекта пришлось на непростой макроэкономический период, поскольку стартовало в самый разгар пандемии. В связи с этим рынок столкнулся с дефицитом рабочих кадров и инфляционного удорожания строительных материалов. А в завершающей стадии проекта существенное влияние оказывало нарушение логистических цепочек. Но тем не менее объект был успешно достроен и введен в эксплуатацию», — сказал руководитель департамента строительного аудита и управления проектами петербургского офиса NF Group Станислав Алексеенко.


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