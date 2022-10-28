Ahlers ввел в эксплуатацию склад под Петербургом

Международная логистическая компания Ahlers завершила строительство первой очереди объектов и получила разрешение на ввод в эксплуатацию пятого склада в Горелово. Функции технического заказчика и строительный контроль на площадке осуществлял петербургский офис NF Group (ранее назывался Knight Frank St. Petersburg).

Как рассказали SeaNews в NF Group, объект площадью 25,3 тыс. кв. м, расположенный на территории южной части производственной зоны Горелово, стал частью существующего складского комплекса компании, который суммарно будет насчитывать более 60 тыс. кв. м площадей.

«Строительство объекта пришлось на непростой макроэкономический период, поскольку стартовало в самый разгар пандемии. В связи с этим рынок столкнулся с дефицитом рабочих кадров и инфляционного удорожания строительных материалов. А в завершающей стадии проекта существенное влияние оказывало нарушение логистических цепочек. Но тем не менее объект был успешно достроен и введен в эксплуатацию», — сказал руководитель департамента строительного аудита и управления проектами петербургского офиса NF Group Станислав Алексеенко.