Танкерный и балкерный оператор идет в логистику

Датский оператор танкерного и балкерного флота Norden подписал контракт с компанией по добыче марганца Comilog (дочерней компанией французской металлургической Eramet), тем самым открыв новое направление своей деятельности – портовая логистика.

Как сообщили SeaNews в Norden, согласно документу компания будет обеспечивать перевалки грузов в Габоне (Центральная Африка). Соглашение подписано сроком на 10 лет. Инвестиции в проект составят 40 млн долларов.

«Портовая логистика – это новый для нас вид деятельности, мы стремимся вывести наш бизнес за рамки стандартных грузовых перевозок и выйти на уровень инновационного партнера в цепочке поставок. Первая операция в рамках контракта уже состоялась», — отмечают в компании.

В рамках проекта Norden построил в Габоне плавучий перегрузочный комплекс в 40 км от действующего порта, который позволяет грузить балкеры Capesize – одни из самых больших существующих судов. Груз доставляется туда баржами и затем перегружается на суда для доставки в Азию.

В рамках партнерства с Comilog Norden также оказывает услуги по морской перевозчик части перегружаемых грузов. Использование судов большей вместимости позволяет повысить эффективность операций и снизить нагрузку на экологию, осуществляет морские перевозки, отметили в компании.