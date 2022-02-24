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Танкерный и балкерный оператор идет в логистику
24.02.2022

Танкерный и балкерный оператор идет в логистику


    • Датский оператор танкерного и балкерного флота Norden подписал контракт с компанией по добыче марганца Comilog (дочерней компанией французской металлургической Eramet), тем самым открыв новое направление своей деятельности – портовая логистика.

    Как сообщили SeaNews в Norden, согласно документу компания будет обеспечивать перевалки грузов в Габоне (Центральная Африка). Соглашение подписано сроком на 10 лет. Инвестиции в проект составят 40 млн долларов.

    «Портовая логистика – это новый для нас вид деятельности, мы стремимся вывести наш бизнес за рамки стандартных грузовых перевозок и выйти на уровень инновационного партнера в цепочке поставок. Первая операция в рамках контракта уже состоялась», — отмечают в компании.

    В рамках проекта Norden построил в Габоне плавучий перегрузочный комплекс в 40 км от действующего порта, который позволяет грузить балкеры Capesize – одни из самых больших существующих судов. Груз доставляется туда баржами и затем перегружается на суда для доставки в Азию.

    В рамках партнерства с Comilog Norden также оказывает услуги по морской перевозчик части перегружаемых грузов. Использование судов большей вместимости позволяет повысить эффективность операций и снизить нагрузку на экологию, осуществляет морские перевозки, отметили в компании.


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