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Логистика в новых условиях - 5
16.08.2022

Логистика в новых условиях — 5


    • Продолжая серию публикации о том, как изменилась логистика после 24 февраля, предлагаем вашему вниманию экспертное мнение Ивана Головко, руководителя направления международных автоперевозок Россия и страны СНГ Noytech Supply Chain Solutions (до 20 июля компания входила в международную логистическую сеть Kuehne+Nagel).

    noytech ivan golovko Новости, Рынок, Супер Эксперт, Экспертное мнениеБезусловно, пятый пакет санкций ЕС, а также ограничения, введенные США и Канадой, повлияли на изменения маршрутов. Сильно пострадала европейская логистика: определенные товары невозможно доставить из Европы, другие доходят до нас, но через третьи страны. Общий поток грузооборота на европейском направлении уменьшился примерно в 2-3 раза.

    С другой стороны, развивается доставка через третьи страны: в первую очередь через Турцию, Китай и Казахстан. Большой импульс получил логистический коридор Север – Юг (РФ – Иран – Индия / ОАЭ), а также сухопутное китайское направление.

    Время доставки увеличилось. Если рассматривать европейское направление, то дополнительный срок транзита составляет 7-14 дней. Пограничная инфраструктура не была готова к такому изменению логистических потоков. В результате образовались большие очереди на пунктах пропуска на Кавказе и в Китае. Многие грузоотправители перешли на контейнерные отправки из Турции, что также вызывает задержки, поскольку суда ходят по расписанию.

    Что касается стоимости транспортировки, то она выросла ещё перед новогодними праздниками и с тех пор не снижалась. Естественно, дополнительная маршрутизация через Турцию привела к росту затрат перевозчиков, из-за чего ставки еще больше увеличились. Проезд через Турцию не был популярен ранее, однако по сравнению с уровнем цен в середине 2021 года сейчас тариф на перевозку по этому маршруту вырос в 4 раза.  

    Сейчас внешнеэкономическая деятельность проходит глубокую трансформацию. Риски и сложности связаны с тем, что каждая поставка требует детальной проработки: в какую страну осуществлять перевод денежных средств, в какой валюте делать платеж, как везти продукцию, по территории каких стран. Как результат, мы видим ренессанс использования трейдерских компаний для внешнеэкономической деятельности. Логистика изменила географию, охват и стала все больше ориентироваться на страны Азии и Ближнего Востока.

    Мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции

    Фото предоставлено Noytech

     


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