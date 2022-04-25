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Вакансия на складском рынке Петербурга вырастет
25.04.2022

Вакансия на складском рынке Петербурга вырастет


    • В течение года в Петербурге к освобождению планируется 109 830 кв. м складских площадей, подсчитали в консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International.

    Как сообщили SeaNews в компании, по итогам первого квартала 2022 года объем нового предложения составил 21 730 кв. м, при этом на класс А из них пришлось 7 570 кв. м, на класс В – 14 160 кв. м.

    Плановый показатель по итогам года составляет 593 900 кв. м, по факту же, вероятно, он будет в два раза меньше. Из наиболее крупных объектов до конца года к вводу в эксплуатацию заявлены распределительный центр OZON (134 849 кв. м), распределительный центр Wildberries (100 000 кв. м) и склад DNS (61 850 кв. м).

    Объем вакансии за первый квартал вырос и составил 71 420 кв. м, в том числе в классе А свободных площадей 1,4%, в классе В – 2,3%.

    vakansija sklad spb 1 Новости, Отраслевая аналитика, Отраслевая аналитика

    Больше всего свободных площадей представлено на юге Петербурга – 42 170 кв. м, или 59%. 23% (16 610 кв. м) всех доступных к аренде площадей приходится на восточное направление, 18% (12 640 кв. м) – на северное. В западном направлении Петербурга свободных площадей нет. Почти 60% вакансии (41 740 кв. м) расположено на расстоянии до 15 км за пределами КАД.

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    В течение года к освобождению планируется 109 830 кв. м, из них 94 860 кв. м приходится на класс А и 14 970 кв. м на класс В. Основной объем так называемой скрытой вакансии формируют компании, у которых из-за нарушения логистических цепочек образовался дефицит товара и, как следствие, излишние площади. Досрочный выход из «длинного» договора аренды влечет за собой высокие штрафы, поэтому арендаторам выгоднее сдать часть площадей в субаренду, оптимизировав таким образом затраты.

    Средневзвешенная арендная ставка в классе А на конец квартала составила 6 320 руб./кв. м/год в классе А и 4 720 руб./кв. м/год в классе В, увеличившись по отношению к концу года на 5,5% и 10,5% соответственно.

    Как отмечает партнер Bright Rich | CORFAC Int. Евгений Титаренко, спрос на складские площади сейчас формируют в основном производственные компании, логистические операторы и дистрибьюторы.

    Фото: New Retail


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