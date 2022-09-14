Правительство поддержит финансово логистику лесного комплекса

Минпромторг РФ предложил рассмотреть увеличение лимита размера экспортной логистической субсидии до 1 млрд рублей для наиболее пострадавших предприятий лесного комплекса и возмещение 100% понесённых затрат при экспорте продукции, сообщает пресс-служба правительства РФ. На реализацию всех мер поддержки может быть направлено около 10 млрд рублей.

«Сегодня ситуация значительно различается в зависимости от географического положения предприятий и ключевых направлений деятельности. Мы видим снижение темпов производства экспортно ориентированных позиций, в частности шпона и фанеры. При этом по некоторым категориям отмечается устойчивый тренд на рост производства и восстановление спроса. Например, производство целлюлозы находится на том же уровне, что и в прошлом году, а мебели – на несколько процентов выше. Ключевая задача сегодня – создать условия для стабилизации ситуации, сокращения издержек предприятий и полного восстановления экспортных поставок продукции с высоким переделом уже новым партнёрам», – сказала заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко на заседании штаба по вопросам развития лесного комплекса в условиях внешнего санкционного давления.

В. Абрамченко отметила, что предприятия ЛПК сталкиваются с вызовами, связанными с ростом логистических затрат, а также вынуждены перенастраивать маршруты и искать новые рынки сбыта. Поэтому правительство оперативно подготовит и реализует комплекс мер поддержки предприятий.

«Поручила ведомствам совместно с бизнесом на площадке правительства сформировать перечень наиболее эффективных мер поддержки, направленных на сокращение логистических затрат, субсидирование перевозки и расширение рынков сбыта. Прежде всего это касается сокращения транспортных расходов, которые выросли по некоторым направлениям в несколько раз. Особенно эта мера будет важна для предприятий, расположенных на северо-западе страны и ранее ориентировавшихся на европейские рынки», – сказала В. Абрамченко.

В частности, в числе мер Минпромторг предлагает рассмотреть увеличение лимита размера экспортной логистической субсидии до 1 млрд рублей для наиболее пострадавших предприятий и возмещение 100% понесённых затрат при экспорте продукции.

На реализацию всех мер поддержки может быть направлено около 10 млрд рублей.

В совещании приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, глава комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, представители Минпромторга, Минтранса, Минприроды, Минстроя, Рослесхоза, «РЖД», а также представители бизнеса.