Экспорт и импорт зерновых, январь 2022: отгрузки из России сократились более чем наполовину

В январе 2022 года Россия экспортировала более 1,4 млн тонн пшеницы и меслина. Это на 53% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года. По сравнению с декабрем прошлого года экспорт зерна в январе снизился на 50,9%.

По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых в январе составил 455 млн долларов, на 36,7% меньше показателя января прошлого года и на 51,5% меньше показателя декабря 2021 года.

Отметим, что Россия с 15 марта по 30 июня ввела запрет на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы.

Проект постановления правительства о временном запрете на вывоз из России основных зерновых культур был подготовлен Министерством сельского хозяйства РФ совместно с Министерством промышленности и торговли РФ.

Импорт пшеницы в Россию в январе этого года составил 5,6 тыс. тонн. По сравнению с показателем января прошлого года объем поставленной пшеницы снизился на 64,8%, относительно предыдущего месяца он, напротив, вырос — на 16,7%. Таможенная стоимость импортной пшеницы составила 3 млн долларов, что ниже уровня января прошлого года на 98,8%. Относительно показателя предыдущего месяца импорт пшеницы в стоимостном выражении увеличился на четверть.

Импорт кукурузы в январе этого года составил 9 тыс. тонн. Это в 2,3 раза выше уровня января 2021 года и в 3,3 раза больше показателя декабря 2021 года. В стоимостном выражении поставки кукурузы в РФ составили 22,8 млн долларов, что на 50,9% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года. По сравнению с показателем предыдущего месяца таможенная стоимость импортной кукурузы выросла в 2,1 раза.

Поставки ячменя в Россию в январе текущего года не осуществлялись.