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Цена риска
22.06.2022

В Россию могут быть доставлены практически любые товары, не подпадающие под санкции

    • О последствиях санкций для логистики, а тем более о прогнозах развития ситуации сами логисты говорят неохотно. Что вполне объяснимо – ситуация меняется постоянно, все находятся в поиске новых схемы и путей и не очень-то готовы раньше времени «светить» найденные решения и находящиеся в проработке проекты. Антон Плотников, специалист по закупке транспортных услуг логистической компании «ДАКСЕР», стал одним из немногих, кто решился поделиться своим вИдением ситуации и положительным опытом компании на страницах SeaNews.

    aplotnikov dakser b Новости, Супер Эксперт, Тенденции, Экспертное мнениеНаиболее красноречивым свидетельством последствий внешнеторгового кризиса последних месяцев является падение объема импортных контейнерных перевозок на российском рынке на 60% по сравнению с пиковым уровнем ноября 2021 года. К столь неутешительному результату привело множество причин, среди которых:

    • уход с российского рынка ряда международных компаний, являющихся крупными импортерами и налогоплательщиками. Кроме условного «морального» подтекста продолжения работы с Россией, главным выбором в пользу таких решений можно считать прогнозируемые сложности в выводе прибыли с российского рынка, ухудшение работы цепочки поставок, а также репутационные риски компаний при работе на других рынках. К сожалению, ряд этих компаний были в числе наших непосредственных клиентов.
    • фактическое эмбарго со стороны самых крупных морских линий (Maersk, MSC, CMA, Hapag-Lloyd), которые либо объявили о полном сворачивании всех российских проектов, либо ввели ограничения на перевозку большей части товаров, за исключением пищевой и медицинской продукции. В результате отказа морских линий от работы с Россией такие крупные порты как Санкт-Петербург и Новороссийск фактически лишились большей части своего объема.
    • западные, в том числе вторичные, санкции делают невозможными или крайне труднодоступными отгрузки товаров морским путем из США/Канады/Европы, а также многих стран Азии, в которых экспортерами выступают компании с участием «антироссийского» капитала.
    • валютные ограничения, затрагивающие не только переводы через российские банки, попавшие под санкции, но и любые переводы из России иностранным контрагентам, что в ряде случаев приводит к задержкам либо даже отказам в их выполнении банками-корреспондентами.

    Если сравнивать влияние санкций применительно к товарной номенклатуре, то наибольшие потери понес рынок импорта высокотехнологичной и химической продукции, где высокую долю поставок традиционно осуществляли западные компании. В меньшей степени пострадали импортеры потребительских товаров. Безусловно, в определенный момент эти товары сильно подорожали в результате волатильности рубля, однако непосредственная организация их доставки более простая, а импортеры почти всегда имеют возможность найти альтернативных поставщиков.

    В марте-апреле крайне напряженная ситуация сложилась с перевозкой товаров из Индии, Пакистана, Бангладеш. Можно сказать, что этот регион оказался вне зоны досягаемости привычных логистических маршрутов: доставка морем до Санкт-Петербурга и Новороссийска оказалась невозможной, а для транспортировки через российский Дальний Восток требовались исключительно новые решения. Благодаря усилиям наших партнеров в настоящий момент существуют возможности доставки грузов напрямую судами через порты Восточный, Новороссийск и даже Санкт-Петербург, включая перевозку опасных грузов.

    Кризис также крайне негативно отразился на экспортных отгрузках из России, в большей степени затронув контейнерные перевозки. По большому счету, главным и практически единственным «порталом» для отправки на экспорт остается российский Дальний Восток. С недавнего времени определенные возможности по организации экспорта предоставляет также относительно новый железнодорожный маршрут до иранского порта Бендер-Аббас.

    Наша компания находится в постоянном поиске путей преодоления сложившихся препятствий. При участии партнеров нам удалось найти решения по доставке грузов через Турцию, Иран – это те маршруты, которые в настоящее время могут быть наиболее востребованными в силу географической близости к России. При этом товарная номенклатура может быть разнообразной и включать даже санкционные товары при определенных условиях поставки. Отдельно стоит отметить успешный опыт по транспортировке грузов азиатского происхождения транзитом в Калининград, минуя традиционный маршрут с контейнерным поездом через литовскую границу, а также налаженный коридор с поставками через финский порт Котка. Таким образом, в Россию  могут быть доставлены практически любые товары, не подпадающие под санкции.

    Мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции

    Фото: ДАКСЕР

     


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