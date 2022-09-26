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Итоги слета представителей логистической области-2022
26.09.2022

Итоги слета представителей логистической области-2022

    • 17 сентября в премиум-пространстве FORMAT loft города Москвы состоялась крупнейшая конференция для предпринимателей мира транспортных перевозок – «Кризис в логистике – крах или новые горизонты?».

    В официальной части мероприятия выступили авторитетные менторы логистической области с целью передать свой опыт и инсайты о том, как компаниям приспособиться и продолжать расти в постоянно изменяющихся реалиях. Среди спикеров были Анна Фомичева (Digital VED), Евгений Щепин (ВкусВилл), Лидия Филатова (Person4You), Евгений Лазарева (Авито) и Святослав Вильде (ATI.SU)

    «Нам удалось организовать непросто конференцию, которая подняла самые животрепещущие проблемы и перспективы индустрии, мы провели настоящий логистический праздник, оставив всех предпринимателей с положительными эмоциями и дав им возможность перевести дух и приятно провести время» – рассказывает организатор мероприятия Михаил Белоусов, основатель ГК «Маршал» и «Академии логистики».

    «В первую очередь, хочу отметить масштаб! Всех участников ждала насыщенная программа панельных дискуссий с первоклассными экспертами отрасли», – делится своим мнением один из участников слета.

    Главной повесткой для обсуждений стали новые горизонты бизнеса грузоперевозок, механизмы работы в кризис и вопросы найма эффективных сотрудников. В результате владельцы транспортно-логистических и экспедиторских компаний получили крутой пласт концентрированной, актуальной информации. Каждый смог определить для себя, как преодолевать кризисные ситуации и масштабировать прибыль. Своими советами также поделилась «Академия логистики».

    Мероприятие включило в себя и неформальную часть с полезным и многогранным нетворкингом, который перерос в автопати. Все участники максимально погрузились в непринужденное общение, обрели деловые контакты и получили ответы на вопросы, которые не успели задать во время выступлений спикеров.

    «Слет определенно прошел замечательно, никто не остался равнодушным. Я уверен, что абсолютно каждый нашел единомышленников, зарядился энергией и теперь готов вывести бизнес на новый уровень, предоставляя качественные логистические услуги», – Михаил Белоусов, основатель ГК «Маршал» и «Академии Логистики».

    Получить полную презентацию и другие полезные материалы с конференции можно по ссылке ниже. Переходите и оставляйте контактные данные.

    https://academylogistic.ru/


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