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Что тормозит российскую логистику в нынешних реалиях
22.06.2022

Что тормозит российскую логистику в нынешних реалиях

    • Что тормозит российскую логистику в нынешних реалиях, своим мнением поделился акционер металлургического холдинга «Новосталь-М» Иван Демченко на панельной сессии «Новые вызовы – новая логистика» в рамках ПМЭФ-2022.

    «В России всегда были проблемы с логистикой – страна огромная. Поэтому вызовы, которые появляются сегодня, это очередное подчеркивание проблем, которые у нас были всегда», – сказал он.

    По мнению И.Демченко, понятие «логистики сегодня расширяется, появилась проблема с фрахтом, с объемом мощностей для большегрузных кораблей». Другой проблемой он назвал низкую скорость движения грузов из-за недостаточной инфраструктуры.

    «В России средняя скорость движения груза составляет 8 км/ч, когда у зарубежных коллег это 40-45 км/ч. Задавали вопрос – почему? Это у них избыточная инфраструктура, а у нас недостаточная. Нам не нужно 44 км/ч, — хотя бы прийти к 15-20 км/ч. Плюс сегодня есть у бизнеса необходимость перестраивать систему продаж, поскольку помимо проблем с доставкой, есть проблемы с приемом платежей, – поделился он. – Вплоть до того, что нам нужно работать с местной валютой. Например, мы сейчас работаем с 25 парами валют: это и леки, и западноафриканские франки, и колумбийские песо. То есть логистика теперь гораздо бОльшее понятие в целом в мире, не только в работе по России».

    «Огромная проблема с фрахтом, с недостатком для большегрузных судов. Поэтому металлургические предприятия создают сами для себя инфраструктуру, – продолжил И.Демченко. – Почему в Тамани сегодня проблемы? Потому что недостаточное количество жд путей, нет «сухих» площадок. Поэтому мы из Саратовской области везем на свою площадку в Краснодарском крае, перегружаем на автомобили, и 200 автомобилей ежедневно ходят в порт Новороссийск. По другой схеме работать невозможно».

    Бизнес, подчеркнул И.Демченко, готов инвестировать в инфраструктуру и инвестирует. «Мы сейчас строим свой речной порт в Балаково Саратовской области, при существующем соседнем, чтобы вы понимали, и который больше в два раза, – сказал он. – Строим под себя, потому что соседи то не хотят инвестировать, то не хотят строить, как нужно нам. Поэтому мы приняли решение строить свой порт. Все как положено: с железнодорожными и автомобильными подъездными путями».

    Как рассказал в беседе с SeaNews И.Демченко, в сентябре сдается первый причал, готовится прием первого судна. «Мы начала еще полтора года назад проектирование, в этом году — активная фаза строительства. В сентябре – первая лодка, – сказал он. – Мы рассчитываем, что до 1 млн тонн будем отправлять только своей продукции. Если говорить об инвестициях – порядка 600 млн рублей своих собственных средств уже вложено. Чтобы завершить весь порт, нужно порядка 900 млн».

    Фото: SeaNews


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