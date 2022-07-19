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«Ростех» будет производить логистических роботов
19.07.2022

«Ростех» будет производить логистических роботов

    • Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» запустит серийное производство линейки российских транспортно-логистических роботов грузоподъемностью до 20 тонн. Оборудование позволит автоматизировать работу складов и упростить логистические операции на промышленных предприятиях. Проект одобрен к финансированию, сообщает пресс-служба «Ростеха».

    Решение представляет собой автоматизированный управляемый транспортер с электроприводом, передвигающийся в автономном режиме по заданной траектории. Роботы предназначены для транспортировки грузов из одной точки в другую. На производстве устройства могут применяться для доставки запчастей к сборочной линии или для перемещения изделий между цехами. Размер платформы, установленной на колесную базу, – до 5 м в длину и 2 м в ширину, что позволяет перемещать в том числе и крупногабаритные грузы.

    Производство оборудования планируется наладить на предприятии «Калугаприбор» совместно с технологическим партнером – компанией «Метра Диджитал Логистикс». Впоследствии калужское предприятие будет также принимать участие в сервисном обслуживании.

    В настоящее время завершается работа над тестовой моделью, ведутся переговоры с потенциальными заказчиками. Первые логистические роботы планируется выпустить в следующем году. В серийном производстве будут использоваться отечественные комплектующие и программное обеспечение.

    «Транспортно-логистические роботы позволяют повысить операционную эффективность на предприятиях. Кроме того, устройства могут использоваться на вредных или опасных производствах. Такие автоматически управляемые транспортные средства играют ключевую роль в автоматизации логистики в целом», – сказал генеральный директор АО «Калугаприбор» Борис Мовтян.

    Фото: «Ростех»


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