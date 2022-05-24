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DHL Freight открывает автотерминал в Болгарии
24.05.2022

DHL Freight открывает автотерминал в Болгарии


    • DHL Freight открывает новый грузовой терминал в Софии (Болгария), который заменит старую площадку. Терминал предназначен для обработки грузов, перевозимых автотранспортом.

    Он оборудован 11 автоматическими и двумя специальными рампами для разгрузки грузовиков и позволяет обеспечить кросс-докинговые операции, а также хранение грузов, в том числе опасных.

    В составе терминала склад временного хранения и логистический комплекс площадью 3 тыс. кв. м, рассчитанный на размещение более 6 тыс. паллет.

    На новом складе будут работать более 100 сотрудников.

    Фото: Deutsche Post DHL

     


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