DHL Freight открывает автотерминал в Болгарии

DHL Freight открывает новый грузовой терминал в Софии (Болгария), который заменит старую площадку. Терминал предназначен для обработки грузов, перевозимых автотранспортом.

Он оборудован 11 автоматическими и двумя специальными рампами для разгрузки грузовиков и позволяет обеспечить кросс-докинговые операции, а также хранение грузов, в том числе опасных.

В составе терминала склад временного хранения и логистический комплекс площадью 3 тыс. кв. м, рассчитанный на размещение более 6 тыс. паллет.

На новом складе будут работать более 100 сотрудников.

Фото: Deutsche Post DHL