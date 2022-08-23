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Как в непростые времена найти надёжных партнёров на Бирже грузоперевозок ATI.SU
23.08.2022

Как в непростые времена найти надёжных партнёров на Бирже грузоперевозок ATI.SU


    • В нестабильной экономической ситуации важно иметь проверенные инструменты для совершения всех логистических процедур — от поиска надёжных партнёров до оформления документов. Таким инструментом для грузовладельцев и представителей транспортных компаний может стать крупнейшая Биржа перевозки грузов ATI.SU. Биржа работает с 1998 года, сегодня она объединяет участников рынка из России, стран СНГ, Евросоюза. Современная Экосистема сервисов ATI.SU позволяет автоматизировать логистические процессы и экономить ресурсы.

    Главные разделы сайта ATI.SU — это Грузы и Транспорт. С их помощью перевозчики могут подбирать подходящие для них грузы, а грузовладельцы — находить соответствующие их запросам машины.

    Оба раздела оснащены удобными поисковыми формами. Чтобы получить в выдаче максимум вариантов, достаточно ввести пункты отправления и назначения. Для более релевантных результатов можно ввести уточняющую информацию, например, тип груза или тип кузова машины.

    Когда потенциальный партнёр выбран, убедиться в его надёжности позволяет сервис «Проверки ATI.SU». С его помощью возможно проверить компании, водителей, транспорт, защитить грузы и не связаться с мошенниками и неплательщиками.

    За безопасность отвечает и сервис «Страхование». В этом разделе сайта можно застраховать грузы, а также ответственность экспедиторов и перевозчиков. При этом не понадобится переходить на сторонние ресурсы, совершать звонки или посещать офисы страховых компаний.

    Рассчитать маршрут и затраты на перевозки поможет сервис «Расчёт расстояний». Он не только прокладывает наиболее удобный путь между пунктами А и Б, но и рассчитывает затраты с учётом расхода топлива и Платона. Этот сервис позволяет транспортным компаниям экономить ресурсы, а грузовладельцам — рассчитать расходы на перевозку.

    Следить за перемещением груза удобно с помощью приложения «АТИ Водитель». В нём можно видеть на карте, где сейчас находится транспорт с грузом.

    На протяжении всего сотрудничества перевозчики и грузовладельцы могут общаться в приложении «АТИ Грузы и Транспорт», а также находить в нём машины и грузы. Все документы удобно оформлять в электронном виде и хранить в системе «АТИ-Доки». Таким образом, не понадобятся личные встречи и пересылка бумаг почтой.

    Это ещё не все сервисы Экосистемы ATI.SU. Заходите на сайт крупнейшей международной Биржи грузоперевозок, чтобы познакомиться с её разделами и убедиться в том, что ATI.SU — один из лучших инструментов для совершения всех логистических процедур.

    Фото: предоставлено ATI.SU


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