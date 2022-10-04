Один из постоянных слушателей вебинаров признался, что очень ждет тем об оформлении накладной на груз. Действительно, мы часто затрагиваем вопросы ее оформления, за которые цепляется и работодатель, и инспектор на линии. Только в текущем году на вебинарах накладная обсуждалась 12 раз, одна из тем прямо касалась нюансов ее заполнения.

Более того, в ближайшее время на семинаре-практикуме ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ-2022: УЧЕБНЫМ ЦЕНТРАМ мы снова обсудим накладную (на этот раз электронную) с коллегами из учебных центров и профильных ВУЗов. Если хотите принять участие – регистрируйтесь https://opasnik.ru/events/434032/).

Но есть и более короткий путь. На сайте Опасник найдите специальную услугу «Проверка правильности оформления накладной» (онлайн заказ тут https://opasnik.ru/uslugi/invoice/) и получите анализ уже оформленных вами накладных, выявление и исправление ошибок, первичное заполнение накладных, обучение персонала заполнению накладных в соответствии с требованиями нормативных документов, контроль самостоятельного заполнения накладных (бесплатно в течение 1 месяца после оказания услуги).

Всего 2 рабочих дня, и накладные на перевозку опасных грузов, оформленные в соответствии с требованиями ДОПОГ и Правил перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденных постановлением Правительства от 21.12.2020 № 2200, у вас на столе! Присоединяйтесь к клиентам Опасника!